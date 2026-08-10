Световната шампионка Вики Ангелова: Успях да се събера за последния опит

Световната шампионка по троен скок Виктория Ангелова не скри изключителното си щастие от постигнатия триумф на шампионата на планетата по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години в Юджийн (САЩ).

Виктория Ангелова стана световна шампионка до 20 години в тройния скок

"Чувствам се невероятно, изключително изтощена. Състезанието не тръгна по начина, по който исках. Не се чувствах много мотивирана. Това изключително много ме изтощи, но се радвам, че успях да се събера в последния опит, да направя хубав резултат и да спечеля златото", каза българката след финала.

"През цялото време знаех, че мога да постигна повече и се радвам, че успях да го покажа. Посвещавам титлата на моето семейство, на моя треньор и на всички хора, които бяха зад мен и имат принос към този мой успех", добави Ангелова.

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