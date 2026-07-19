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Огромните приходи от Мондиал 2026 дори надхвърлиха очакванията на ФИФА

  • 19 юли 2026 | 14:28
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Световната футболна централа ФИФА прогнозира безпрецедентни приходи в размер на 15 милиарда долара от настоящото Световно първенство, което ще завърши в неделя с финалния сблъсък между Аржентина и Испания. Сумата значително надхвърля първоначалните очаквания на организацията.

Според информация на вестник „Гардиън“ първоначалната прогноза на ФИФА за приходите от турнира, провеждащ се в САЩ, Мексико и Канада, е била за 11 милиарда долара. Президентът на централата Джани Инфантино вече е уведомил асоциациите членки за ревизираните финансови резултати, както се посочва в официално изявление от 12 юли 2026 г.

Основна причина за драстичното увеличение на печалбите са високите приходи от хотелиерски услуги и продажби на билети. „Гардиън“ отбелязва, че ФИФА не налага регулация върху цените на официалния вторичен пазар за билети, като вместо това събира такса от 15% както от продавача, така и от купувача на всеки билет.

За сравнение, през цялата 2022 година, когато Катар беше домакин на Мондиала, ФИФА генерира приходи от 5,769 милиарда долара. Тогава обаче форматът на турнира беше по-малък – с 32 отбора и 64 мача, за разлика от настоящите 48 участници и 104 срещи.

Президентът Джани Инфантино обяви, че тези рекордни постъпления ще позволят на футболната федерация да увеличи наградния фонд за всяка страна, участваща в надпреварата.

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