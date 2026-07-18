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Буря обърка плановете на Испания преди финала

  • 18 юли 2026 | 19:43
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Заключителната тренировка на Испания преди големия финал срещу Аржентина от Мондиал 2026 бе отменена заради опасност от гръмотевична буря, съобщават от "Ла Фурия", както и медиите от иберийската страна. Най-големият мач в световния футбол ще се играе утре от 22:00 часа българско време.

От организацията обаче не уточниха дали заниманието на аржентинците от 11:30 часа местно време ще бъде проведено по план.

"Тренировката на националния отбор на Испания на терените на "Мелъни Лейн" в Ню Джърси бе отменена съгласно протокола за безопасност при гръмотевични бури в САЩ. Вместо това футболистите провеждат загрявка на закрито", съобщават от испанската федерация.

Испанската футболна федерация (РФЕФ) съобщи следното: „Тренировката на испанския национален отбор на игрищата на тренировъчната база „Мелани Лейн“ в Ню Джърси е отменена съгласно протокола за безопасност при бури на САЩ. Играчите провеждат активационна сесия в закритите съоръжения“.

ФИФА обяви, че за испанците няма насрочена тренировка в друг час.

Подобно на испанския отбор, тимът на Аржентина, воден от Лионел Скалони, също трябваше да остане на закрито в очакване времето, съпроводено от множество гръмотевици, да се подобри. Беше уловен зрелищен кадър на мълния, спряна от гръмоотвода на тренировъчното игрище.

В крайна сметка „албиселесте“ успя да проведе своята последна тренировка преди финала на терена, тъй като бурята утихна и властите разрешиха заниманието да се състои.

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Предупреждение беше изпратено и на стадион „МетЛайф“, където ще се играе финалът: „За ваша безопасност, моля, напуснете откритите седалки и потърсете убежище вътре в стадиона“, гласеше съобщение от щатската полиция на Ню Джърси, което пристигна на всички мобилни телефони.

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