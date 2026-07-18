Буря обърка плановете на Испания преди финала

Заключителната тренировка на Испания преди големия финал срещу Аржентина от Мондиал 2026 бе отменена заради опасност от гръмотевична буря, съобщават от "Ла Фурия", както и медиите от иберийската страна. Най-големият мач в световния футбол ще се играе утре от 22:00 часа българско време.
От организацията обаче не уточниха дали заниманието на аржентинците от 11:30 часа местно време ще бъде проведено по план.
"Тренировката на националния отбор на Испания на терените на "Мелъни Лейн" в Ню Джърси бе отменена съгласно протокола за безопасност при гръмотевични бури в САЩ. Вместо това футболистите провеждат загрявка на закрито", съобщават от испанската федерация.
Испанската футболна федерация (РФЕФ) съобщи следното: „Тренировката на испанския национален отбор на игрищата на тренировъчната база „Мелани Лейн“ в Ню Джърси е отменена съгласно протокола за безопасност при бури на САЩ. Играчите провеждат активационна сесия в закритите съоръжения“.
ФИФА обяви, че за испанците няма насрочена тренировка в друг час.
Подобно на испанския отбор, тимът на Аржентина, воден от Лионел Скалони, също трябваше да остане на закрито в очакване времето, съпроводено от множество гръмотевици, да се подобри. Беше уловен зрелищен кадър на мълния, спряна от гръмоотвода на тренировъчното игрище.
В крайна сметка „албиселесте“ успя да проведе своята последна тренировка преди финала на терена, тъй като бурята утихна и властите разрешиха заниманието да се състои.
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Предупреждение беше изпратено и на стадион „МетЛайф“, където ще се играе финалът: „За ваша безопасност, моля, напуснете откритите седалки и потърсете убежище вътре в стадиона“, гласеше съобщение от щатската полиция на Ню Джърси, което пристигна на всички мобилни телефони.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google