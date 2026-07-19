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Eто какво ще вземат данъчните в Испания при триумф на Мондиала

  • 19 юли 2026 | 05:39
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Испанската данъчна агенция очаква с нетърпение резултата от финала на Световното първенство по футбол срещу Аржентина, който ще се проведе тази неделя, и вече е направила своите разчети. Експертите от Министерството на финансите са изчислили, че 17-те играчи от испански клубове могат да допринесат с близо 6 млн евро под формата на данъци, твърди вестник "Marca".

В съобщение, разпространено от институцията, се пояснява, че 4,4 млн евро ще постъпят в държавната данъчна агенция. Останалата част от сумата ще бъде разпределена между хазната на Навара и данъчните служби на провинциите Гипускоа и Биская, в зависимост от клубовете, в които се състезават националите.

От Министертството на финансите уточняват, че според испанската административна доктрина премиите се класифицират като доходи от трудова дейност в данъка върху доходите на физическите лица, дори и при липса на трудово правоотношение. Тази класификация не позволява прилагането на 30% намаление за доходи, получени по очевидно нередовен начин във времето. Това засяга играчи като Педри, Гави, Ламин Ямал, Феран Торес, Дани Олмо, Пау Кубарси, Ерик Гарсия, Жоан Гарсия, Маркос Йоренте, Марк Пубил, Алекс Баена и Борха Иглесиас.

Освен това се обяснява, че испанското данъчно облагане е в съответствие с тези на Обединеното кралство, Франция и Германия, където пребивават останалите играчи. Става въпрос за Родри, Рая, Субименди, Мерино, Кукурея, Поро, Пино, Алехандро Грималдо и Фабиан Руис.

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Аржентина и Испания излизат в големия финал на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико в днешния 19-и юли (неделя) от 22:00 часа българско време. Този, както и всички 104 срещи от шампионата на планетата в САЩ, Канада и Мексико, може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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