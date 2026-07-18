Аржентинска инвазия за финала: поне 60% от стадиона ще е в бяло-синьо

В неделя вечер Аржентина ще е като домакин срещу Испания в мача за световната титла. Финалът в Ню Джърси може да се проведе пред 50 000 привърженици на настоящия шампион по трибуните на „МетЛайф Стейдиъм“.

Аржентина изигра всичките си седем срещи досега винаги пред стадион, зает предимно от фенове на „албиселесте“. И всеки път отборът на Лионел Скалони печелеше, дори след две продължения, както се случи на осминафиналите срещу Кабо Верде (3:2) и на четвъртфиналите срещу Швейцария (3:1). Големият финал утре (22:00 часа българско време) няма да направи изключение, като арена „МетЛайф“ ще бъде оцветена предимно в националните цветове на Аржентина.

Испанският вестник “Марка” изчисли, позовавайки се и на информация, публикувана от пресата в Буенос Айрес, че по трибуните на стадиона с 82 000 места ще има около 50 000 запалянковци на отбора, воден на терена от Лионел Меси. Това би означавало около 60% от максималния капацитет от 82 000 за футболни срещи.

„Феновете, носещи синьо-белите фланелки, не са всички аржентинци (живеещи в САЩ или дошли от Южна Америка), но фактът, че и привърженици от други националности са били завладени от „ефекта Меси“, означава, че преобладаването на аржентински фенове е било константа на всички стадиони на това Световно първенство“, обясняват иберийските журналисти.

Вече беше известно, че колите под наем между Атланта (мястото на полуфинала) и Ню Йорк (на почти 1000 км разстояние) са изчерпани, като пътният транспорт е най-евтиният и достъпен вариант, избран от аржентинските привърженици, които са гледали полуфинала срещу Англия.

Според вестник „Ел Економиста“ феновете са изкупили в четвъртък всички билети на „Аеролинеас Архентинас“ (АА) за САЩ (Ню Йорк и Маями), пуснати в продажба след класирането за финала. АА запълни в сряда вечерта местата на два специални полета до Ню Йорк, с цени между 5000 долара (икономична класа) и 10 000 долара (бизнес).

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