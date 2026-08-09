Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сампдория
  3. Сампдория с Кръстев на вратата удари Парма на "Енио Тардини"

Сампдория с Кръстев на вратата удари Парма на "Енио Тардини"

  • 9 авг 2026 | 23:59
  • 2394
  • 0
Сампдория с Кръстев на вратата удари Парма на "Енио Тардини"

Отборът на Сампдория спечели приятелския турнир за трофея „Допио Малто“, след като се наложи с 2:0 като гост над елитния Парма на стадион „Енио Тардини“. Генуезци решиха всичко още в самото начало с попадения на Оливер Абилгор (5) и Тобиас Лауритсен (8). 18-годишният български вратар Андрей Кръстев бе титуляр за "моряците" и направи няколко ключови спасявания през първото полувреме, преди да бъде заменен на почивката.

Сампдория нанесе своя двоен удар светкавично бързо. Още в 5-ата минута Оливер Абилгор се възползва от неразчетено изчистване на домакините, стреля силно и след щастлив рикошет топката излъга вратаря на Парма за 1:0.

Още преди „дуковете“ да се окопитят от шока, в 8-ата минута Тобиас Лауритсен засече с глава перфектно центриране от корнер и удвои преднината на своя тим.

През втората част, след като в игра за Сампдория влезе изцяло нов състав, темпото на игра спадна значително. Парма се опита да се върне в мача чрез активния Михайла, чийто удар в 67-ата минута обаче срещна страничната греда. До края на срещата сериозни опасности липсваха и генуезци затвориха мача.

С този успех Сампдория си тръгва с добро самочувствие от Парма преди официалния старт на сезона в Серия Б следващата седмица, докато домакините ще трябва да изчистват сериозни грешки в отбрана преди старта на Серия "А".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Спрягат Неймар за трансфер в Интер Маями

Спрягат Неймар за трансфер в Интер Маями

  • 10 авг 2026 | 04:26
  • 2116
  • 0
Хавиер Тебас: Ерата на Джани Инфантино във ФИФА трябва да приключи

Хавиер Тебас: Ерата на Джани Инфантино във ФИФА трябва да приключи

  • 10 авг 2026 | 03:53
  • 2537
  • 0
Президентът на Гигант: Иска ми се съдийството да не бъде основен фактор този сезон

Президентът на Гигант: Иска ми се съдийството да не бъде основен фактор този сезон

  • 10 авг 2026 | 03:00
  • 1032
  • 2
Марсилия се развихри срещу Атлетик Билбао в контрола на "Велодром"

Марсилия се развихри срещу Атлетик Билбао в контрола на "Велодром"

  • 10 авг 2026 | 00:51
  • 1544
  • 0
Лацио завърши без грешка в контролите

Лацио завърши без грешка в контролите

  • 10 авг 2026 | 00:29
  • 1659
  • 0
Желев сбърка фатално при загуба на Оцелул

Желев сбърка фатално при загуба на Оцелул

  • 9 авг 2026 | 23:20
  • 1706
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се развихри и срещу Септември (Сф), нападателите на "армейците" набират скорост

ЦСКА се развихри и срещу Септември (Сф), нападателите на "армейците" набират скорост

  • 9 авг 2026 | 23:11
  • 109051
  • 535
Бивш халф на "сините": Левски ще победи и на реванша!

Бивш халф на "сините": Левски ще победи и на реванша!

  • 10 авг 2026 | 07:31
  • 6286
  • 3
Янев: Трябва да сме честни и да кажем, че няма всеки път да побеждаваме

Янев: Трябва да сме честни и да кажем, че няма всеки път да побеждаваме

  • 9 авг 2026 | 23:32
  • 19009
  • 51
Лудогорец избухна за шест минути и отнесе Черно море на "Тича"

Лудогорец избухна за шест минути и отнесе Черно море на "Тича"

  • 9 авг 2026 | 20:55
  • 57001
  • 276
Ботев (Враца) и Славия се изправят един срещу друг в търсене на първи успех през сезона

Ботев (Враца) и Славия се изправят един срещу друг в търсене на първи успех през сезона

  • 10 авг 2026 | 07:00
  • 1650
  • 0
Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна) ще опитат да продължат възходящата си линия

Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна) ще опитат да продължат възходящата си линия

  • 10 авг 2026 | 07:35
  • 1342
  • 3