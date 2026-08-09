Сампдория с Кръстев на вратата удари Парма на "Енио Тардини"

Отборът на Сампдория спечели приятелския турнир за трофея „Допио Малто“, след като се наложи с 2:0 като гост над елитния Парма на стадион „Енио Тардини“. Генуезци решиха всичко още в самото начало с попадения на Оливер Абилгор (5) и Тобиас Лауритсен (8). 18-годишният български вратар Андрей Кръстев бе титуляр за "моряците" и направи няколко ключови спасявания през първото полувреме, преди да бъде заменен на почивката.

Сампдория нанесе своя двоен удар светкавично бързо. Още в 5-ата минута Оливер Абилгор се възползва от неразчетено изчистване на домакините, стреля силно и след щастлив рикошет топката излъга вратаря на Парма за 1:0.

Още преди „дуковете“ да се окопитят от шока, в 8-ата минута Тобиас Лауритсен засече с глава перфектно центриране от корнер и удвои преднината на своя тим.

През втората част, след като в игра за Сампдория влезе изцяло нов състав, темпото на игра спадна значително. Парма се опита да се върне в мача чрез активния Михайла, чийто удар в 67-ата минута обаче срещна страничната греда. До края на срещата сериозни опасности липсваха и генуезци затвориха мача.

С този успех Сампдория си тръгва с добро самочувствие от Парма преди официалния старт на сезона в Серия Б следващата седмица, докато домакините ще трябва да изчистват сериозни грешки в отбрана преди старта на Серия "А".

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