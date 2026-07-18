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Надал показа свои футболни детски снимки и пожела късмет на Испания

  • 18 юли 2026 | 17:37
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Легендарният тенисист Рафаел Надал пожела късмет на националния отбор на своята родина Испания в утрешния финал срещу Аржентина от Мондиал 2026. Той публикува в социалните мрежи серия от свои снимки на футболна тематика, като в повечето от тях все още е дете, а в останалите се радва на спечелената от “Ла Фурия” световна купа през 2010 година.

“Още от малък футболът е една от моите големи страсти. Винаги съм му се наслаждавал, играейки, гледайки мачове и подкрепяйки нашата селекция. Все още помня емоцията, която преживях на финала в Южна Африка през 2010 година. Никога няма да я забравим! Утре имаме още една възможност да се насладим на един от тези мачове, които пишат история, срещу една селекция и една страна 🇦🇷, към които изпитвам много респект и възхищение. Много късмет на националния отбор! Вамос, Испания! 🇪🇸”, написа Надал към снимките.

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