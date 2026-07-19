Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. "Проклятието на Дрейк" заплашва Аржентина

"Проклятието на Дрейк" заплашва Аржентина

  • 19 юли 2026 | 11:58
  • 1454
  • 1

С приближаването на финала на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина, световноизвестна музикална фигура отново показа публично подкрепата си за отбора на Лионел Скалони. Става въпрос за Дрейк, който направи огромен залог от 1 500 000 долара в полза на „албиселесте“ и сподели фиша в социалните си мрежи.

Канадският рапър и продуцент, който често участва в подобни залози на спортни събития от най-висок ранг, публикува снимка със заложената сума. Той придружи изображението с послание: „Как беше поговорката? Повече късмет следващия път... няма нужда да казвам повече“, с което ясно показа увереността си в аржентински триумф.

Това не е първият път, в който Дрейк подкрепя южноамериканския тим. Преди финала на Световното първенство в Катар през 2022 г. той също заложи 1 000 000 долара за състава, воден от Скалони. Тогава Аржентина победи Франция след изпълнение на дузпи и вдигна своята трета световна купа. Залогът му обаче бе губещ, защото изпълнителят предвиждаше успеха за "гаучосите" още в редовното време.

Певецът носи любопитна слава в света на спорта. В социалните мрежи през годините се разпространи така нареченото „проклятие на Дрейк“ – теория, според която много отбори или спортисти, подкрепени от артиста, в крайна сметка губят своите мачове. Въпреки тази репутация, Аржентина не пострада от каръка на рапъра в предишния финал - макар и реално канадецът да загуби пари.

За “проклятието на Дрейк” започна да се говори след като в социалните мрежи забелязаха, че всеки известен спортист, който се снима с рапъра, неизменно губи следващия си мач. Това се случи през годините с футболисти като Серхио Агуеро, Пол Погба, Пиер-Емерик Обамеянг, Джейдън Санчо и Левин Курзава.

Други пострадали от карък след снимка с певеца са Конър Макгрегър, Серина Уилямс и Антъни Джошуа, които също претърпяват разочарования непосредствено след фотос с рапъра. Дрейк също така през последно време има няколко последователни грешни прогнози в бойните спортове, като не позна победи на Тайсън Фюри над Александър Усик, на Майк Тайсън над Джейк Пол, както и на самия Пол над Джошуа.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Сега, със заложена още по-голяма сума, Дрейк отново избра действащия световен шампион. Окончателният отговор ще дойде тази неделя, когато Аржентина и Испания ще се изправят една срещу друга в битка за титлата на Мондиал 2026 от 22:00 часа българско време в търсене на нова звезда на гърдите си.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Райс: Това е най-добрият отбор на Англия от много време насам, това е факт

Райс: Това е най-добрият отбор на Англия от много време насам, това е факт

  • 19 юли 2026 | 09:24
  • 1493
  • 5
Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026, Роналдо, Лапорта и известен рапър дадоха своите прогнози

Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026, Роналдо, Лапорта и известен рапър дадоха своите прогнози

  • 19 юли 2026 | 12:29
  • 1414
  • 0
Дългоочакваното зрелище е тук - сблъсък за историята между Испания и Аржентина

Дългоочакваното зрелище е тук - сблъсък за историята между Испания и Аржентина

  • 19 юли 2026 | 08:49
  • 6489
  • 33
Ето как Макрон благодари на Дешан

Ето как Макрон благодари на Дешан

  • 19 юли 2026 | 07:51
  • 1993
  • 2
Дешан след "Лебедовата песен" срещу Англия: Получих съобщения, които ме разплакаха

Дешан след "Лебедовата песен" срещу Англия: Получих съобщения, които ме разплакаха

  • 19 юли 2026 | 06:56
  • 9891
  • 3
Кунде с критики към мача за третото място

Кунде с критики към мача за третото място

  • 19 юли 2026 | 06:46
  • 4461
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

  • 19 юли 2026 | 12:16
  • 30550
  • 33
Дългоочакваното зрелище е тук - сблъсък за историята между Испания и Аржентина

Дългоочакваното зрелище е тук - сблъсък за историята между Испания и Аржентина

  • 19 юли 2026 | 08:49
  • 6489
  • 33
Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

  • 19 юли 2026 | 06:22
  • 60218
  • 112
Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026, Роналдо, Лапорта и известен рапър дадоха своите прогнози

Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026, Роналдо, Лапорта и известен рапър дадоха своите прогнози

  • 19 юли 2026 | 12:29
  • 1414
  • 0
Ето какво трябва да направи Меси, за да отмъкне “Златната обувка” от Мбапе

Ето какво трябва да направи Меси, за да отмъкне “Златната обувка” от Мбапе

  • 19 юли 2026 | 12:12
  • 6018
  • 5
Първи тест за Ботев (Враца) и Черно море през новия сезон

Първи тест за Ботев (Враца) и Черно море през новия сезон

  • 19 юли 2026 | 07:04
  • 11356
  • 6