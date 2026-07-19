"Проклятието на Дрейк" заплашва Аржентина

С приближаването на финала на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина, световноизвестна музикална фигура отново показа публично подкрепата си за отбора на Лионел Скалони. Става въпрос за Дрейк, който направи огромен залог от 1 500 000 долара в полза на „албиселесте“ и сподели фиша в социалните си мрежи.

DRAKE APOSTÓ 1,5 MILLONES DE DÓLARES POR ARGENTINA 💰🇦🇷



➡️ En Qatar 2022, el cantante canadiense también había jugado un millón por la Scaloneta ante Francia... pic.twitter.com/ElZxwJkcbf — Diario Olé (@DiarioOle) July 18, 2026

Канадският рапър и продуцент, който често участва в подобни залози на спортни събития от най-висок ранг, публикува снимка със заложената сума. Той придружи изображението с послание: „Как беше поговорката? Повече късмет следващия път... няма нужда да казвам повече“, с което ясно показа увереността си в аржентински триумф.

Това не е първият път, в който Дрейк подкрепя южноамериканския тим. Преди финала на Световното първенство в Катар през 2022 г. той също заложи 1 000 000 долара за състава, воден от Скалони. Тогава Аржентина победи Франция след изпълнение на дузпи и вдигна своята трета световна купа. Залогът му обаче бе губещ, защото изпълнителят предвиждаше успеха за "гаучосите" още в редовното време.

Певецът носи любопитна слава в света на спорта. В социалните мрежи през годините се разпространи така нареченото „проклятие на Дрейк“ – теория, според която много отбори или спортисти, подкрепени от артиста, в крайна сметка губят своите мачове. Въпреки тази репутация, Аржентина не пострада от каръка на рапъра в предишния финал - макар и реално канадецът да загуби пари.

За “проклятието на Дрейк” започна да се говори след като в социалните мрежи забелязаха, че всеки известен спортист, който се снима с рапъра, неизменно губи следващия си мач. Това се случи през годините с футболисти като Серхио Агуеро, Пол Погба, Пиер-Емерик Обамеянг, Джейдън Санчо и Левин Курзава.

Други пострадали от карък след снимка с певеца са Конър Макгрегър, Серина Уилямс и Антъни Джошуа, които също претърпяват разочарования непосредствено след фотос с рапъра. Дрейк също така през последно време има няколко последователни грешни прогнози в бойните спортове, като не позна победи на Тайсън Фюри над Александър Усик, на Майк Тайсън над Джейк Пол, както и на самия Пол над Джошуа.

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Сега, със заложена още по-голяма сума, Дрейк отново избра действащия световен шампион. Окончателният отговор ще дойде тази неделя, когато Аржентина и Испания ще се изправят една срещу друга в битка за титлата на Мондиал 2026 от 22:00 часа българско време в търсене на нова звезда на гърдите си.

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Снимки: Gettyimages