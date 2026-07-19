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Влизането на стадиона за финала по-сложно, отколкото на летище

  • 19 юли 2026 | 18:19
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Пред стадиона "Метлайф" в Ню Джърси, където ще се проведе финала на Световното първенство между Испания и Аржентина, имаше огромни опашки часове преди началото на двубоя. Причината са проверките, които се правят на всички влизащи, заради очакваното присъствие на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Служителите на Американските Тайни служби проверяват индивидуално всеки човек и всяка чанта, продадените билети за мача са 82 500. Поради това има притеснения, че не всички фенове ще успеят да влязат на стадиона преди началото на двубоя. Агент на Тайните служби сподели пред "Гардиън" че всеки привърженик ще бъде претърсен и ще бъде подложен на проверка, каквато се прави на летищата.

Хиляди агенти на Тайните служби ще работят около стадиона, а хеликоптери ще летят над него пет часа преди началото на финала. Президентът Тръмп се очаква да пристигне с хеликоптера "Марин Уан" около час преди началото на двубоя и да връчи трофей след неговия край.

Опашките започнаха още от 8 сутринта местно време, тъй като тогава започнаха да влизат служители, които се занимават с организацията на мача, както и журналисти. В 9 сутринта вратите бяха отворени за фенове, а тогава вече се бяха събрали хиляди хора. Известни личности не получиха по-различно отношение и Юрген Клоп трябваше да прекара доста време на опашката, за да влезе на стадиона.

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Снимки: Imago

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