Победителят във финала взима историческа сума

Победителят в Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще получи рекордна награда от 50 милиона щатски долара. Загубилият финалист ще получи 33 милиона от Световната футболна федерация (ФИФА).

ФИФА ще разпредели общо 871 милиона долара между 48-те участници в турнира. Англия ще получи 29 милиона долара за третото място, докато четвъртата Франция ще вземе с два милиона по-малко.

Всеки национален отбор получи 2,5 милиона долара за покриване на разходите по подготовката и поне десет милиона за участие в груповата фаза. Размерът на по-нататъшните награди зависеше от резултатите в елиминационната фаза.

Финалният двубой между настоящите европейски шампиони Испания и защитаващия титлата си отбор на Аржентина е насрочен за неделя от 22:00 часа българско време на стадион „МетЛайф“ в Източен Ръдърфорд. Южноамериканската страна получи 42 милиона долара за триумфа си на предишното първенство в Катар.

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