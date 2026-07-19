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Страхотни наводнения и проблеми в Ню Йорк часове преди финала

  • 19 юли 2026 | 15:45
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Сериозните бури и проливните дъждове в Ню Йорк и околностите са предизвикали наводнения и хаос при придвижването в града, съобщават медиите. Наводнени улици, приличащи на реки, течове в метрото, както и коли, борещи се с тежките условия почти в ролята на амфибии са обичайни гледки в “Голямата ябълка” часове преди финала на Световното първенство между Испания и Аржентина тази вечер. Много кадри в социалните мрежи показват нагледно големите проблеми в града преди големия финал на Мондиал 2026.

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Снимки: Gettyimages

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