Страхотни наводнения и проблеми в Ню Йорк часове преди финала

Сериозните бури и проливните дъждове в Ню Йорк и околностите са предизвикали наводнения и хаос при придвижването в града, съобщават медиите. Наводнени улици, приличащи на реки, течове в метрото, както и коли, борещи се с тежките условия почти в ролята на амфибии са обичайни гледки в “Голямата ябълка” часове преди финала на Световното първенство между Испания и Аржентина тази вечер. Много кадри в социалните мрежи показват нагледно големите проблеми в града преди големия финал на Мондиал 2026.

🏙️FLOODED NYC STREETS 🌊 : The streets of the Soho neighborhood in New York City were flooded after heavy rain and severe thunderstorms swept through the area on Saturday. pic.twitter.com/4e4p8E6IxO — FOX Weather (@foxweather) July 18, 2026

Ahead of tomorrow's final, the weather in New York is... torrential 🤯☔



Joe Hart can vouch for that! 😂 pic.twitter.com/hGwqnHK0aG — Match of the Day (@BBCMOTD) July 18, 2026

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Снимки: Gettyimages