Страхотни наводнения и проблеми в Ню Йорк часове преди финала

Сериозните бури и проливните дъждове в Ню Йорк и околностите са предизвикали наводнения и хаос при придвижването в града, съобщават медиите. Наводнени улици, приличащи на реки, течове в метрото, както и коли, борещи се с тежките условия почти в ролята на амфибии са обичайни гледки в “Голямата ябълка” часове преди финала на Световното първенство между Испания и Аржентина тази вечер. Много кадри в социалните мрежи показват нагледно големите проблеми в града преди големия финал на Мондиал 2026.
Снимки: Gettyimages