Агентът на Бурас: Водим преговори с АЕК! Става дума за трансфер още сега

Левски води преговори с гръцкия шампион АЕК Атина за Акрам Бурас. Агентът на алжирския халф Насим Дриди разкри, че полузащитникът няма да остане на „Герена“ до края на сезона. Любопитното е, че ако столичани отстранят казахстанския Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионската лига, съперникът в плейофната фаза ще бъде именно АЕК.

„Не мисля, че Акрам Бурас ще остане в Левски за още един сезон. Водим преговори с гръцкия шампион АЕК Атина относно възможността за трансфер. Става въпрос за негова продажба още през летния прозорец“, заяви Дриди пред maghreb-foot.com.

Бивш халф на "сините": Левски ще победи и на реванша!

През миналата седмица журналистът от авторитетния френският „Екип“ Набил Джелит разкри, че от „Герена“ са отхвърлили оферта за Бурас от друг гръцки гранд – Олимпиакос. В момента Акрам лекува контузия в лявото бедро. Алжирецът получи травмата през второто полувреме на двубоя срещу Септември (3:1) от третия кръг на Първа лига. Именно той откри резултата преди почивката. След нея Акрам бе заменен принудително заради проблем в задната част на бедрото. Той пропуска двубоите с Кайрат, като почти сигурно и тези от плейофите в Шампионската лига или Лига Европа. Прогнозите са, че отсъствието му ще бъде и по-дълго.

От АЕК обаче не виждат проблем в травмата, която халфът лекува, и са готови да го привлекат. Левски не иска да се разделя с Бурас, както и с някого другиго от основните си играчи преди септември.

24-годишният алжирец бе привлечен от сините през миналото лято от МК Алжер. Столичани активираха откупната му клауза в размер на 300 000 евро. Той пристигна с помощта на бившия нападател на Левски Билал Бари и набързо се превърна в основна фигура за състава на Хулио Веласкес, като бе в основата на спечелената титла. През миналата кампания Акрам изигра 31 двубоя във всички турнири, в които вкара три гола. Това хвана окото на клубове от Европа, като сред тях бе и френският Ланс, но по всичко изглежда, че на финалната права е останал АЕК.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google