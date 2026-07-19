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Пике отличи интелигентността на Меси като основно негово оръжие

  • 19 юли 2026 | 17:18
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Световният шампион с Испания Жерар Пике определи силните страни на аржентинската мегазвезда и бивш негов съотборник Лионел Меси, които го правят уникален играч.

На Мондиал 2026 г. 39-годишният аржентинец отбеляза осем гола и направи четири асистенции в седем мача - всичко това преди днешния финал.

Меси има много качества и едно от тях е интелигентността. Той разбира, че вече не е на 25, но знае отлично как да се позиционира в опасна позиция. Неговият вроден, уникален талант му позволява да намира най-добрите моменти за влизане в наказателното поле, бързо да се свързва с къси подавания или да се движи широко и да прави фантастични центрирания. Излишно е да казвам, че е най-добрият в завършващата фаза“, заяви Пике пред "Ас".

Бившият защитник на Барселона вярва, че Меси почти винаги ще намери пролука на терена, независимо колко играчи са изправени срещу него. „И ако вниманието, насочено към него бъде изпуснато и за миг, ще създаде благоприятни ситуации за други аржентински играчи, защото Аржентина не е само Меси“, добави той.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Финалът между Испания и Аржентина ще се проведе тази вечер стадион „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, САЩ. Началният час е 22:00.

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