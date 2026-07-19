Намекна ли Меси, че слага край на кариерата си в Аржентина след финала тази вечер

Голямата звезда на Аржентина и световният футбол Лионел Меси, за когото днес ще е изключителен ден, тъй като само след няколко часа ще излезе на финала на Световното първенство в двубой с Испания в опит да спечели за втори пореден път световната титла, направи интересен намек за своето отказване от международния футбол. Легендата на Барселона пусна в социалните мрежи две свои снимки - на първата е смият той, загърнат в аржентинското знаме, а на втората са специалните футболни обувки, с които ще излезе на терена довечера.

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“Какво пътешествие имаме заедно, адидас… с “Последното танго”… да вървим заедно към финала, напред Аржентина!!!”, написа Меси в “Инстаграм”.

Легендарният носител на осем отличия в “Златната топка” прави изключителен турнир и до момента и записа осем гола и четири асистенции. Лио Меси навърши 39 години миналия месец.

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Снимки: Gettyimages