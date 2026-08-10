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Японци пристигат за преговори с Локо (Пловдив) по покана на Крушарски

  • 10 авг 2026 | 10:33
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Локомотив (Пловдив) обяви, че представител на японска компания ще пристигне в София за обсъждане на евентуално партньорство със “смърфовете”. Визитата е по покана на собственика на клуба Христо Крушарски, а представителят ще изгледа на живо домакинството на Локо срещу Дунав в неделя.

Крушарски: Всичко ще си дойде на мястото, Локомотив е в релси и няма да излезе
Крушарски: Всичко ще си дойде на мястото, Локомотив е в релси и няма да излезе

Ето какво пишат пловдивчани:

По покана на Христо Крушарски в София ще пристигне представител на японска компания за обсъждане на бъдещи възможности за евентуално партньорство. Той ще бъде в България в периода 13-17 август.

По време на визитата си японският представител ще посети стадиона и клубната база на ПФК Локомотив Пловдив, както и базите в Самоков и Говедарци.

Той ще изгледа на живо и предстоящото домакинство на Локомотив срещу Дунав (Русе) в неделя (16 август) от 21:15 часа.

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