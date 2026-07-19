Посланието на Меси преди финала: Независимо какво ще се случи, този отбор вече е написал история, която няма кой да изтрие

Големият лидер на Аржентина Лионел Меси се обърна към всичките си съотборници преди днешния финал на Световното първенство срещу Испания. "Албиселесте" ще се опита да стане едва третият отбор в историята, който защитава трофея, си но осемкратният носител на "Златната топка" се фокусира не върху отличията, а върху извървения път и усещането, че тези играчи са като семейство. Меси подчерта, че отборът вече е записал името си в историята и това няма да се промени, независимо как ще завърши финалът на "МетЛайф Стейдиъм".
Ето какво написа капитанът на Аржентина в своя профил в "Инстаграм":
"Най-хубавото нещо през всички тези години не бяха само трофеите, а цялото пътуване. Споделянето на всеки ден с тази група от играчи, съревноваването заедно, изправянето в трудни моменти и наслаждаването на всяка стъпка. Благодаря на всеки мой съотборник, на треньорския щаб и на всички хора, които работят всеки ден, за да поддържат този отбор като семейство.
Независимо какво се случи утре, този отбор вече е написал история, която никога няма да забравим и която никой няма да може да изтрие.
Давай, Аржентина!"Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages