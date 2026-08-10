Президентът на Гигант: Иска ми се съдийството да не бъде основен фактор този сезон

Гигант (Съединение) започна с драматична загуба 2:4 при гостуването си на Спартак (Пловдив) в мач от първия кръг на Югоизточната Трета лига. Гостите изравниха за 2:2, но след това допуснаха попадение от пряк свободен удар, което породи доста дискусии, а накрая падна и четвъртото попадение.

„Доволен съм от отбора, тъй като за първи мач показаха доста сериозно желание, бяха активни, но не ни достигнаха някои неща“, коментира след края на двубоя президентът Добри Козарев.

„Не знам по какви правила ни ръководят съдиите, но ни започват още от първия кръг. При гола за 3:2, който падна от пряк свободен удар, на повторенията се вижда, че нашият футболист достига противника и му отнема чисто топката, но съдията даде пряк свободен удар, от който домакините вкараха за 3:2 и с това мачът и приключи,“ добави още шефът.

„Иска ми се съдийството да не бъде основен фактор този сезон, тъй като знам, че реферите – или голяма част от тях, могат да ръководят и са го доказали още в миналия сезон, но има и такива, които не знайно защо ръководят в ущърб на доста отбори. Не визирам само Гигант Съединение,“, каза още Козарев.

„Иначе ние допуснахме грешки, след като сме инкасирали цели четири гола. Бяхме активни в голяма част от двубоя, но направихме и доста пропуски в завършващата фаза, което като гост срещу силен отбор като Спартак няма как да ни донесе успех.

Липсваха и ключови играчи. Знаете, че Радо Терзиев часове преди двубоя замина за чужбина, а Аурел Мусай не взе участие в двубоя, тъй като е контузен. Джошуа Харис също отсъстваше. Така че излизането на трима-четирима твърди титуляри от състава на този етап няма как да бъде компенсирано, завърши Козарев.

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