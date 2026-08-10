Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гигант (Съединение)
  3. Президентът на Гигант: Иска ми се съдийството да не бъде основен фактор този сезон

Президентът на Гигант: Иска ми се съдийството да не бъде основен фактор този сезон

  • 10 авг 2026 | 03:00
  • 1034
  • 2
Президентът на Гигант: Иска ми се съдийството да не бъде основен фактор този сезон

Гигант (Съединение) започна с драматична загуба 2:4 при гостуването си на Спартак (Пловдив) в мач от първия кръг на Югоизточната Трета лига. Гостите изравниха за 2:2, но след това допуснаха попадение от пряк свободен удар, което породи доста дискусии, а накрая падна и четвъртото попадение.

„Доволен съм от отбора, тъй като за първи мач показаха доста сериозно желание, бяха активни, но не ни достигнаха някои неща“, коментира след края на двубоя президентът Добри Козарев.

„Не знам по какви правила ни ръководят съдиите, но ни започват още от първия кръг. При гола за 3:2, който падна от пряк свободен удар, на повторенията се вижда, че нашият футболист достига противника и му отнема чисто топката, но съдията даде пряк свободен удар, от който домакините вкараха за 3:2 и с това мачът и приключи,“ добави още шефът.

„Иска ми се съдийството да не бъде основен фактор този сезон, тъй като знам, че реферите – или голяма част от тях, могат да ръководят и са го доказали още в миналия сезон, но има и такива, които не знайно защо ръководят в ущърб на доста отбори. Не визирам само Гигант Съединение,“, каза още Козарев.

„Иначе ние допуснахме грешки, след като сме инкасирали цели четири гола. Бяхме активни в голяма част от двубоя, но направихме и доста пропуски в завършващата фаза, което като гост срещу силен отбор като Спартак няма как да ни донесе успех.

Липсваха и ключови играчи. Знаете, че Радо Терзиев часове преди двубоя замина за чужбина, а Аурел Мусай не взе участие в двубоя, тъй като е контузен. Джошуа Харис също отсъстваше. Така че излизането на трима-четирима твърди титуляри от състава на този етап няма как да бъде компенсирано, завърши Козарев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Спрягат Неймар за трансфер в Интер Маями

Спрягат Неймар за трансфер в Интер Маями

  • 10 авг 2026 | 04:26
  • 2127
  • 0
Хавиер Тебас: Ерата на Джани Инфантино във ФИФА трябва да приключи

Хавиер Тебас: Ерата на Джани Инфантино във ФИФА трябва да приключи

  • 10 авг 2026 | 03:53
  • 2552
  • 0
Марсилия се развихри срещу Атлетик Билбао в контрола на "Велодром"

Марсилия се развихри срещу Атлетик Билбао в контрола на "Велодром"

  • 10 авг 2026 | 00:51
  • 1552
  • 0
Лацио завърши без грешка в контролите

Лацио завърши без грешка в контролите

  • 10 авг 2026 | 00:29
  • 1667
  • 0
Сампдория с Кръстев на вратата удари Парма на "Енио Тардини"

Сампдория с Кръстев на вратата удари Парма на "Енио Тардини"

  • 9 авг 2026 | 23:59
  • 2403
  • 0
Желев сбърка фатално при загуба на Оцелул

Желев сбърка фатално при загуба на Оцелул

  • 9 авг 2026 | 23:20
  • 1711
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се развихри и срещу Септември (Сф), нападателите на "армейците" набират скорост

ЦСКА се развихри и срещу Септември (Сф), нападателите на "армейците" набират скорост

  • 9 авг 2026 | 23:11
  • 109138
  • 535
Бивш халф на "сините": Левски ще победи и на реванша!

Бивш халф на "сините": Левски ще победи и на реванша!

  • 10 авг 2026 | 07:31
  • 6393
  • 3
Янев: Трябва да сме честни и да кажем, че няма всеки път да побеждаваме

Янев: Трябва да сме честни и да кажем, че няма всеки път да побеждаваме

  • 9 авг 2026 | 23:32
  • 19066
  • 51
Лудогорец избухна за шест минути и отнесе Черно море на "Тича"

Лудогорец избухна за шест минути и отнесе Черно море на "Тича"

  • 9 авг 2026 | 20:55
  • 57038
  • 276
Ботев (Враца) и Славия се изправят един срещу друг в търсене на първи успех през сезона

Ботев (Враца) и Славия се изправят един срещу друг в търсене на първи успех през сезона

  • 10 авг 2026 | 07:00
  • 1664
  • 0
Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна) ще опитат да продължат възходящата си линия

Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна) ще опитат да продължат възходящата си линия

  • 10 авг 2026 | 07:35
  • 1359
  • 3