Как Испания изпълнява дузпи и какво предлага Мартинес насреща

Ако финалът на Световното първенство през 2026 г. между Аржентина и Испания не бъде решен в редовното време и продълженията, дузпите изглеждат като напълно възможен и решаващ сценарий. В тази ситуация отборът на Луис де ла Фуенте има скорошна история, която дава ясни индикации за неговите изпълнители, предпочитания и уязвими места. Последните две серии от удари от бялата точка, в които тимът участва, бяха в Лигата на нациите на УЕФА през 2025 г. – първо елиминира Нидерландия на четвъртфиналите, а след това загуби от Португалия във финала.

При дузпите срещу нидерландците “ла роха” надделя, като точни бяха Микел Мерино, Феран Торес, Алейш Гарсия, Алекс Баена и Педри. Единственият пропуск направи Ламин Ямал. От другата страна, Унай Симон отново се доказа като специалист, спасявайки решаващия удар на Донийл Мален, преди Педри да подпечата класирането. Изпълненията показаха една повтаряща се тенденция в този цикъл: преобладават ниските, добре насочени удари със слабо засилване, като се дава предимство на точността пред силата.

Три месеца по-късно, във финала срещу Португалия, Испания отново стигна до дузпи, но този път развръзката беше различна. Микел Мерино, Алекс Баена и Иско реализираха своите удари, но Алваро Мората не успя да преодолее Диого Коща и този пропуск се оказа решаващ за загубата с 3:5.

Независимо от резултата, анализът на настоящия състав потвърждава една тенденция: Оярсабал, Борха Иглесиас, Грималдо, Дани Олмо, Педро Поро, Микел Мерино и Ламин Ямал имат висок процент на успеваемост в кариерите си. Родри, Педри, Нико Уилямс и Феран Торес също се явяват надеждни алтернативи. Освен това Де ла Фуенте обикновено не определя фиксиран ред, а адаптира последователността според футболистите, които завършват мача на терена.

Индивидуалната статистика помага за идентифициране на тенденции, въпреки че изходът при дузпи никога не зависи само от числата. Контекстът, физическата умора и напрежението променят всяка прогноза. Въпреки това последните две серии от дузпи дават представа кои са специалистите в испанския отбор и предлагат ценна информация за един финал на световно първенство, който може да бъде решен от бялата точка.

Статистиката зад Емилиано „Дибу“ Мартинес

Числата показват защо вратарят на Аржентина Емилиано Мартинес е смятан за един от най-добрите специалисти при дузпи в света. От анализирани 65 изпълнения срещу него, той е получил гол в 63% от случаите, спасил е 29%, а 8% от ударите са били неточни. Тези данни повишават до 37% вероятността съперникът да не отбележи. При серии от дузпи представянето му е още по-впечатляващо: допуснал е гол само в 52% от 23-те удара, спасил е 43%, а едва 4% са излезли извън очертанията на вратата. Освен това способността му да разчита профила на изпълнителя е негова силна страна. Срещу десничари той обикновено се хвърля наляво – посока, в която са насочени 51% от ударите на тази група. При левичарите обаче той забелязва ясна тенденция към неговата дясна страна, където са отправени 75% от изстрелите. Именно тази способност да разпознава модели и да предвижда решения обяснява до голяма степен успеха му при изпълненията от дванадесетте метра.

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