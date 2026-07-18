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Исторически разгром с 6:1 или последната среща между Испания и Аржентина

  • 18 юли 2026 | 13:32
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Осем години след последната среща помежду им, Испания и Аржентина отново ще се изправят един срещу друг, но при съвсем различна ситуация. Този път не става въпрос за контрола, която е част от подготовката за Световно първенство, а за финала на турнира.

Въпреки това предходният двубой между двата тима буди любопитство, тъй като завършва с шокиращ резултат: гръмко 6:1 за Испания в приятелска среща, играна в Мадрид през март 2018 година. Именно това е една от трите най-тежки загуби в историята на Аржентина заедно с пораженията със същия резултат от Чехословакия на Мондиал 1958 и от Боливия в световна квалификация през 2009 година.

Тогава големият герой за Испания е Иско (27’, 52’ и 74’), който забива хеттрик, а останалите голове са отбелязани от Диего Коста (12’), Тиаго Алкантара (55’) и Яго Аспас (73’). За “Албиселесте” пък единственото попадение е дело на Николас Отаменди (39’), който и сега е част от тима. Суперзвездата Лионел Меси пропуска контролата заради контузия, като освен Отаменди, останалите настоящи играчи на “гаучосите”, които са участвали в мача, са Николас Таляфико, Джовани Ло Селсо, Леандро Паредес и Лаутаро Мартинес. В състава на “Ла Фурия” пък единственият останал оттогава е сегашният капитан Родри, който остава на пейката.

Във въпросната контрола Испания е водена от Юлен Лопетеги, а Аржентина - от Хорхе Сампаоли. На последвалия Мондиал и двата тима отпадат още в 1/8-финалите, като иберийците губят срещу Русия от дузпи, а южноамериканците отстъпват с 3:4 на евентуалния шампион Франция.

Единствената победа на Аржентина над този съперник през настоящия век пък е с 4:1 в приятелска среща през 2010 година, а на Световно първенство отборите са се срещали само веднъж - през 1966 година, когато “гаучосите” печелят с 2:1. В общ план и двата тима са постигнали по шест успеха, като в 14 мача има само две ремита помежду им.

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Снимки: Gettyimages

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