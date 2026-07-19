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Родри: Срещу Франция изиграхме един от най-добрите си мачове, но срещу Аржентина трябвада вдигнем нивото

  • 19 юли 2026 | 15:13
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Един от най-важните футболисти в селекцията на Испания - Родри е категоричен, че той и неговите съотборници са направили един от най-добрите си мачове изобщо като национален отбор, но срещу Аржентина на финала тази вечер ще трябва да се представят още по-добре, за да може “ла фурия роха” да вдигне втората си световна титла. Иберийците се справиха изключително добре срещу “петлите” на 1/2-финалите и надделяха с 3:0, макар че възпитаниците на Дидие Дешан бяха сочени за фаворит. Тази вечер испанците излизат срещу настоящия световен шампион Аржентина в сблъсъка за най-важния трофей във футбола от 22:00 българско време в Ню Йорк.

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“Дори можем да се справим по-добре. Мисля, че срещу Франция направихме един от най-добрите си мачове изобщо, които сме играли като национален отбор. Но срещу Аржентина мисля, че трябва да вдигнем нивото, защото те са настоящият шампион. И наистина съм уверен, че можем да го направим”, заяви Родри преди двубоя.

Дългоочакваното зрелище е тук - сблъсък за историята между Испания и Аржентина
Дългоочакваното зрелище е тук - сблъсък за историята между Испания и Аржентина
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Снимки: Gettyimages

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