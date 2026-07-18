Легенди на ФИФА се събраха в Ню Йорк преди финала на Световното първенство

Легенди на ФИФА се събраха в „Рокфелер Сентър“ в Ню Йорк за демонстративен мач преди неделния финал на Световното първенство по футбол между Испания и защитаващия титлата си тим на Аржентина.

Запитан за известната снимка, на която Лионел Меси къпе бебето Ламин Ямал, бившият испански защитник Фернандо Йеро заяви, че изображението е „като от филм“. Той подчерта забележителния контраст между играч, който все още се състезава на 39 години, и тийнейджър, който сега играе на първото си Световно първенство. Йеро добави, че макар всички да знаят какво означава Меси за Аржентина, финалът ще бъде решен от отборите, а не от индивидуални играчи.

Друг бивш защитник на Испания, Мичел Салгадо, определи финала като „50 на 50“. Той отбеляза, че Аржентина многократно е правила обрати по време на турнира, докато Испания също ще бъде труден тим за побеждаване, ако успее да контролира играта.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че разширеният формат на Световното първенство е надминал очакванията му. Той похвали атмосферата, привържениците и историите, които турнирът е създал, добавяйки, че „само футболът може да напише такива истории“.

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