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Ето какво трябва да направи Меси, за да отмъкне “Златната обувка” от Мбапе

  • 19 юли 2026 | 12:12
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В днешния финал на Мондиал 2026 срещу Испания суперзвездата на Аржентина Лионел Меси ще играе не само за втора поредна световна титла, но и за възможността да спечели първата си “Златна обувка” на Световно първенство.

Мбапе вече е най-резултатният играч на Световни първенства, но Меси тепърва ще играе
Мбапе вече е най-резултатният играч на Световни първенства, но Меси тепърва ще играе

В момента капитанът на “Албиселесте” е втори в голмайсторската класация със своите осем гола и четири асистенции, а първи е французинът Килиан Мбапе, който има десет попадения и четири голови паса. Това означава, че довечера 39-годишният Меси се нуждае от поне три голови приноса, за да стане реализатор номер 1 на турнира: хеттрик или две попадения и една асистенция. Два гола няма да бъдат достатъчни, тъй като при равен брой попадения и асистенции се гледа игровото време. Французинът е прекарал на терена 768 минути, а аржентинецът - 713. Това означава, че ако днес Меси изиграе повече от 55 минути, ще отстъпва по този показател, което изглежда почти сигурно.

Любопитното е, че именно Мбапе е eдиният играч (заедно с англичанинът Джеф Хърст на Мондиал 1966), отбелязвал хеттрик на финал на Мондиал, като това стана в Катар за равенството 3:3 преди изпълнението на дузпи, при което Аржентина надделя над Франция. Тогава Меси се отчете с два гола, а нападателят на Реал Мадрид спечели голмайсторската надпревара с него с 8:7 попадения. Днес два гола отново няма да са достатъчни на осемкратния носител на “Златната топка” за реализаторския приз, но за сметка на това ще му стигнат да задмине Мбапе във вечната класация на турнира. Там французинът е с 22 гола, а Меси е с 21 попадения.

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Снимки: Gettyimages

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