Откъде са 26-те звезди на Испания

Испания е огромна страна, разделена на автономни области. Всяка от тях има свой собствен начин на живот, свои обичаи и традиции. Но всички те споделят едно общо нещо: футбола. Това е държава, в която спортът заема едно от най-важните места в ежедневието на хората. Испания не може да бъде разбрана без футбола. От малки децата растат с мечтата един ден да играят за националния отбор и да представят страната си на голямата сцена.

Но откъде идват героите на нацията? От кои краища на богатата испанска територия са 26-те звезди, които ще се борят за втора световна титла в историята на страната? Оказва се, че те идват от много различни места, като всеки допринася със своя талант за мечтата Испания да стане световен шампион в Ню Йорк.

Цели девет каталунци са в списъка на селекционера Де ла Фуенте, което прави Каталуния областта с най-много представители в САЩ. Започваме с двамата вратари – Давид Рая (Барселона) и Жоан Гарсия (Салент), нито един от които все още не е записал минути. Към тях се присъединяват защитниците Ерик Гарсия (Марторел), който също не е играл, Пау Кубарси (Тераса) и Марк Кукурея (Алеля), които са несменяеми титуляри. Отбраната се допълва от Марк Пубил (Тераса), който успя да дебютира. Дани Олмо (Тераса), Виктор Муньос (Барселона) и Ламин Ямал (Есплугес де Йобрегат) завършват каталунския списък. Девет играчи, които формират гръбнака на испанския отбор на това Световно първенство.

Андалусия е втората област с най-много представители в националния отбор – трима. Фабиан Руис (Лос Паласиос и Вилафранка) и Алекс Баена (Рокетас де Мар) са тези с най-голямо участие до момента. С по-символична роля е Гави, който е от същия град като Фабиан – Лос Паласиос и Вилафранка. Любопитен факт е, че двама играчи, които могат да станат световни шампиони, са родени и израснали в едно и също населено място. Това са неща, които се случват само в Испания. Дано успеят да донесат най-ценния трофей на планетата в родния си град.

Страната на баските също изпрати трима футболисти на Мондиала. Пазителят на вратата Унай Симон (Витория-Гастейс) и Микел Оярсабал (Ейбар) са тези с най-много игрово време. Мартин Субименди (Сан Себастиан), който все още не е играл, допълва баското присъствие.

Столицата допринася с двама играчи, също както и няколко други области. Капитанът Родри (Мадрид) и Маркос Йоренте (Мадрид) са представителите на автономна област Мадрид. И двамата са ключови фигури на първенството, като носителят на „Златната топка“ има по-значима роля.

Навара е представена от Микел Мерино (Памплона) и Нико Уилямс (Памплона). Първият е от решаващо значение за отбора – героят срещу Португалия и Белгия, както и в Щутгарт на Европейското. Нико страдаше от контузии, но се очаква да бъде готов за големия финал.

Канарските острови изпращат Йереми Пино (Лас Палмас де Гран Канария) и Педри (Тенерифе). Двама играчи с различни роли. Футболистът на Барселона загуби част от водещата си позиция, но продължава да бъде основна фигура в схемата на Луис де ла Фуенте.

Автономна област Валенсия също има двама представители: Феран Торес (Фойос) и Алехандро Грималдо (Ла Побла де Валбона). Алекс все още не е записал минути, а Феран продължава да бъде ротационен играч в атака, но и двамата са незаменима част от състава.

Естремадура и Галисия имат по един представител. Педро Поро (Дон Бенито) е единственият от Естремадура в списъка и прави забележително Световно първенство. Краен защитник, който си е извоювал мястото с много труд и усилия, без да вдига шум. Борха Иглесиас (Сантяго де Компостела) е представителят на Галисия. Той успя да дебютира, макар и само за няколко минути.

В състава има и играч, роден извън испанска територия – Аймерик Лапорт. Той е роден в Ажен, Франция, но има баски корени. Аймерик избра да защитава цветовете на „Ла Роха“ и неговата отдаденост е безспорна. Той е един от най-добрите играчи на Испания до момента на Мондиала – истински звяр в защита.

"Марка"

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Снимки: Gettyimages