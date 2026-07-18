Иниеста: Испания не трябва да се вманиачава по Меси, а да играе своята игра

Героят на испанския футбол - Андрес Иниеста, този, който чу тишината във върховния момент, си спомня 16 години по-късно за подвига от финала в Йоханесбург и призовава за свой наследник в пантеона на националния отбор. Бившият гениален халф на Барселона, който вкара победния гол за "Ла Фурия" на финала през 2010 срещу Нидерландия, говори пред "Мундо Депортиво" и "Ел Мундо", като сподели очакванията си за финала.

Andrés Iniesta: ''Quiero que marque otro español y pueda sentir esa sensación indescriptible de silencio que yo viví'' https://t.co/X0l8VDyDtO — EL MUNDO (@elmundoes) July 18, 2026

Иниеста посочи и какво трябва да направят играчите на Де ла Фуенте, за да победят Аржентина: „Испания трябва да бъде вярна на себе си и да не се вманиачава по един играч. Колкото и да мислиш за Лео Меси, в една секунда, в която не си нащрек, той може да те изненада. Испания трябва да бъде вярна на това, което е правила и което е. Ако постигне това, въпреки че има много труден съперник пред себе си, ще насочи мача в желаната от тях посока“.

Относно Меси, той не спести похвалите си, както и се очакваше: „Лео е способен на всичко, той беше решаващ през целия Мондиал, съотборниците му са готови да умрат за него. Той е извън всякакви дискусии, разликата се прави от това, което се случва на терена, а там Меси е безспорен“.

Голмайсторът във финала, донесъл засега единствената световна титла за Испания, няма претенции кой от неговите сънародници да го "наследи" и да вкара победния гол утре: "Който и да е от испанците. Все ми е едно. Важното е да се вкара гол и те да могат да усетят това неописуемо чувство, което аз изживях. Както винаги съм казвал, този гол го вкарахме всички.

Иниеста не се нагърби с прогноза за големия мач: "Невъзможно е да се предвиди нещо. Един финал, както всеки футболен мач, е изложен на множество малки детайли, които могат да определят резултата. А в неделя – още повече, защото не зависиш само от играта, но и от емоционални въпроси. Единственото, което знам, е, че Испания трябва да бъде вярна на идентичността и стила, които я доведоха дотук. Това е пътят, който може да ѝ донесе титлата.

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Иниеста отново коментира и бившия си съотборник в Барселона и мегазвезда на Аржентина Лео Меси: "Мисля, че Лео ще ме разбере. Играе Испания, моята страна, играят моите хора, играят моите съотборници. Това е уникален мач и бих се радвал тези играчи да имат възможността да изживеят това, което изживяхме ние.

Испания срещу Аржентина: Финалът на контрастите

Финалът на Световното първенство между Испания и Аржентина ще се проведе на стадион „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд, САЩ, на 19 юли.

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