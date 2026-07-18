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  3. Агуеро отговори рязко на Лапорт: Не се прави на интересен, защото като се видим, се свиваш

Агуеро отговори рязко на Лапорт: Не се прави на интересен, защото като се видим, се свиваш

  • 18 юли 2026 | 19:08
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Бившият нападател на Аржентина Серхио Агуеро не пропусна да отговори на испанския национал Аймерик Лапорт в навечерието на утрешния голям финал между двата отбора на Мондиал 2026.

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Както е известно, бранителят на "Ла Фурия" даде интервю пред "Марка", в което каза, че "гаучосите" са облагодетелствани от съдийството на Световното първенство.

Лапорт заяви: „В последните мачове видяхме неща, които много ни изненадаха, действията, които се допускат и не се санкционират. И то винаги когато става дума за Аржентина. Това е отбор, който оставя много следи в спомените на хората. Във футбола това не бива да се позволява, особено в толкова големи състезания“.

Тези думи, както можеше да се очаква, предизвикаха множество реакции. Една от тях дойде от Кун Агуеро, който използва своя канал в YouTube, за да отправи остро послание към бившия си съотборник от Висшата лига.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

„Какво правиш, Аймерик? Виж, играли сме заедно в Манчестър Сити. Току-що каза, че „в последните мачове сме видели неща, които много са ни учудили“. Какво те учудва? Е, не се прави на интересен, защото като се видим, се свиваш. Това е. Готово“, заяви бившият футболист на Барселона, който освен това не спести похвалите си за бившия си съотборник в националния отбор Лео Меси.

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