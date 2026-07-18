Агуеро отговори рязко на Лапорт: Не се прави на интересен, защото като се видим, се свиваш

Бившият нападател на Аржентина Серхио Агуеро не пропусна да отговори на испанския национал Аймерик Лапорт в навечерието на утрешния голям финал между двата отбора на Мондиал 2026.

Защитник на Испания: Видяхме как аржентинците не ги санкционират

Както е известно, бранителят на "Ла Фурия" даде интервю пред "Марка", в което каза, че "гаучосите" са облагодетелствани от съдийството на Световното първенство.

😳 Agüero a Laporte antes de la final: "No te hagás el picante porque, cuando nos vemos, arrugás"https://t.co/njXoc0DA68 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 18, 2026

Лапорт заяви: „В последните мачове видяхме неща, които много ни изненадаха, действията, които се допускат и не се санкционират. И то винаги когато става дума за Аржентина. Това е отбор, който оставя много следи в спомените на хората. Във футбола това не бива да се позволява, особено в толкова големи състезания“.

Тези думи, както можеше да се очаква, предизвикаха множество реакции. Една от тях дойде от Кун Агуеро, който използва своя канал в YouTube, за да отправи остро послание към бившия си съотборник от Висшата лига.

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„Какво правиш, Аймерик? Виж, играли сме заедно в Манчестър Сити. Току-що каза, че „в последните мачове сме видели неща, които много са ни учудили“. Какво те учудва? Е, не се прави на интересен, защото като се видим, се свиваш. Това е. Готово“, заяви бившият футболист на Барселона, който освен това не спести похвалите си за бившия си съотборник в националния отбор Лео Меси.

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