Барса има 12 световни шампиони, а още осем се стремят към славата

Само една избрана група футболисти на Барселона са успели да вдигнат златния трофей, носейки фланелката на каталунския клуб през същия сезон.

За 96 години история са се провели 22 издания на Мондиала, като само осем национални отбора са успявали да вдигнат трофея. Бразилия води в класацията с пет титли, следвана от Германия и Италия с по четири. Аржентина има три шампионата, докато Уругвай и Франция са с по два. Англия и Испания допълват списъка с по една титла, въпреки че както „албиселесте“, така и „ла фурия роха“ имат възможността да разширят своите успехи.

Над 6000 футболисти са участвали във финална фаза на Световно първенство от 1930 г. насам. Въпреки това, само малка част от тях са имали привилегията да станат световни шампиони. Това е клуб, запазен за малцина, в който едва дванадесет играчи на Барселона са успели да влязат, докато са защитавали цветовете на „блауграна“. Те са златните дванадесет на Барса.

Славните шампиони

Първият, който записа името си, беше Ромарио. Бразилският нападател спечели Световното първенство в САЩ през 1994 г., след като победи Италия в незабравим финал, решен след изпълнение на дузпи при нулево равенство.

Осем години по-късно дойде ред на Ривалдо. Бразилия си върна световния трон в Корея и Япония през 2002 г., побеждавайки Германия с 2:0 на финала с два гола на Роналдо Назарио. Ривалдо беше една от големите фигури на онзи отбор. Той отбеляза пет гола, направи една асистенция и беше включен в идеалния отбор на шампионата. Този Мондиал постави златен завършек на престоя му в Барса, преди да премине в Милан същото лято.

Най-голямото представителство на „блауграна“ дойде в Южна Африка през 2010 г. Испания спечели първата си световна титла благодарение на незабравимия гол на Андрес Иниеста в продълженията на финала срещу Нидерландия. Осем играчи на Барса вдигнаха тази Световна купа: Иниеста, Шави Ернандес, Карлес Пуйол, Жерар Пике, Серхио Бускетс, Давид Вия, Педро Родригес и Виктор Валдес. Всички, с изключение на последния, бяха титуляри на финала, като бяха част от национален отбор, който промени историята на испанския футбол завинаги.

Следващият световен шампион от Барса дойде едва в Русия през 2018 г. Франция победи Хърватия с 4:2 в един вълнуващ финал, който гарантираше, каквото и да се случеше, нов шампион от каталунския клуб. Във френския състав бяха Самюел Юмтити, титуляр в мача, и Усман Дембеле, който наскоро се беше присъединил към клуба. Срещу тях беше Иван Ракитич, ключова фигура за хърватския национален отбор и също титуляр на финала. Титлата беше спечелена от „петлите“, а Барса отново отпразнува факта, че двама от нейните футболисти достигнаха върха на световния футбол.

Магията на осмицата

Откакто Бразилия вдигна Световната купа през 1994 г., изглежда, че числото осем преследва Барса. От онзи Мондиал насам, поне един футболист на „блауграна“ става световен шампион на всеки осем години. Това се случи с Ромарио в САЩ през 1994 г., с Ривалдо в Корея и Япония през 2002 г., с осемте шампиони от Южна Африка през 2010 г. и с Юмтити и Дембеле в Русия през 2018 г.

Съвпадението се повтаря и през 2026 г. Осем години след последната световна титла за играч на Барса, клубът отново има осем представители на финал. Жоан Гарсия, Пау Кубарси, Ерик Гарсия, Педри, Гави, Ламин Ямал, Дани Олмо и Феран Торес ще се опитат тази неделя да се присъединят към ексклузивния клуб, който Ромарио откри преди 32 години.

За да го постигнат, те ще трябва да победят Аржентина, настоящия световен шампион, воден от Лео Меси. И тук се крие големият парадокс. Ако Испания спечели Мондиала, осем играчи на „блауграна“ ще влязат в елитния клуб на световните шампиони. Меси, от друга страна, ще остане извън него... поне като играч на Барса. Аржентинецът вдигна купата в Катар през 2022 г., но го направи година и половина след като напусна „Камп Ноу“, превръщайки се в най-великия футболист в историята на каталунците, който никога не е ставал световен шампион, носейки тази фланелка.

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Снимки: Gettyimages