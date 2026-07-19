Световен шампион с Испания все пак ще гледа финала в Ню Джърси след проблеми с влизането в САЩ

Бившият испански национал и световен шампион Жоан Капдевила, който първоначално се обърна за помощ към американския президент Доналд Тръмп, все пак ще може да гледа финала на Световното първенство в Ню Джърси на живо, съобщава „Марка“.
В неделя сутринта бившият бразилско-испански футболист Маркос Сена сподели публикация в Инстаграм заедно с Капдевила, придружена с текста: „На път към другата звезда“.
Пътуването до Съединените щати обаче не беше сигурно до последно.
В събота Капдевила написа в социалната мрежа „Екс“, че му е отказан достъп до страната, след което отправи апел за съдействие към Доналд Тръмп.
„Нямате представа колко много очаквах да бъда там и да ги подкрепям заедно със съотборниците ми от 2010 г.“, написа той.
Капдевила беше част от отбора на Испания, който спечели Световното първенство в Южна Африка през 2010 г. Финалът между Испания и Аржентина започва в 22:00 часа българско време.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google