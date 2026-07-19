Световен шампион с Испания все пак ще гледа финала в Ню Джърси след проблеми с влизането в САЩ

Бившият испански национал и световен шампион Жоан Капдевила, който първоначално се обърна за помощ към американския президент Доналд Тръмп, все пак ще може да гледа финала на Световното първенство в Ню Джърси на живо, съобщава „Марка“.

В неделя сутринта бившият бразилско-испански футболист Маркос Сена сподели публикация в Инстаграм заедно с Капдевила, придружена с текста: „На път към другата звезда“.

⚽️🇪🇸 Nuestras Leyendas, a Joan Capdevila y Marcos Senna, viajan a New York para apoyar a la @SEFutbol en la final del #Mundial2026 pic.twitter.com/iihtG5KUhB — Leyendas España (@leyendasespana) July 19, 2026

Пътуването до Съединените щати обаче не беше сигурно до последно.

В събота Капдевила написа в социалната мрежа „Екс“, че му е отказан достъп до страната, след което отправи апел за съдействие към Доналд Тръмп.

🚨 ¡NECESITO AYUDA @realDonaldTrump ! 🙏



Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA 😭



¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo… pic.twitter.com/VH9wakzaH1 — Joan Capdevila (@capde11) July 17, 2026

„Нямате представа колко много очаквах да бъда там и да ги подкрепям заедно със съотборниците ми от 2010 г.“, написа той.

Капдевила беше част от отбора на Испания, който спечели Световното първенство в Южна Африка през 2010 г. Финалът между Испания и Аржентина започва в 22:00 часа българско време.

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