Испания срещу Аржентина: Финалът на контрастите

Финалът на Световното първенство през 2026 г. събира двата най-добри отбора на планетата, a "Марка" прави любопитно сравнение между двата тима, използвайки анализ на "Football Benchmark".

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Испания, настоящият европейски шампион, и Аржентина, защитаващият титлата си световен първенец, ще се изправят един срещу друг на 19 юли в сблъсък, който противопоставя два различни модела на успех. Данните ясно отразяват този контраст: отборът на Луис де ла Фуенте олицетворява младежкия талант, владението на топката и по-високата пазарна стойност, докато „албиселесте“ пристига, воден от опита, лидерството на Лионел Меси и изключителната способност да оцелява в най-трудните моменти.

Seven Spaniards, four Argentinians, and more than €1 billion of talent



Here is the most valuable combined XI of the FIFA World Cup 2026 Final, according to Football Benchmark's Player Valuation Platform pic.twitter.com/KJ8yW0lsF2 — Football Benchmark (@Football_BM) July 17, 2026

Не е случайно, че и двата отбора достигнаха до финала. Те влязоха в турнира съответно като втори и първи в ранглистата на ФИФА, потвърждавайки на терена йерархията, която международните класации вече отразяваха. И двата тима остават непобедени, въпреки че пътищата им бяха много различни, а в икономически и социален план живеят в различни светове.

Съществува и огромна разлика в пазарната стойност на двата състава. Според „Футбол Бенчмарк“ съставът на Испания е започнал Световното първенство с цена на футболистите от общо 1,470 милиарда евро, в сравнение с 818 милиона евро за Аржентина. С други думи, „Ла Роха“ разполага със състав, оценен с почти 80% повече от този на световния шампион.

Between 11 June and 14 July, Argentina’s five biggest gainers on Instagram added a combined 11.8 million followers, more than double the 5.6 million gained by Spain’s top five



Much of that difference was driven by Lionel Messi pic.twitter.com/VqTNrcSrhm — Football Benchmark (@Football_BM) July 17, 2026

Голяма част от тази разлика се обяснява с Ламин Ямал, който в момента е най-скъпият футболист на планетата с оценка от 292,2 милиона евро. Освен това Испания има много по-млад състав със средна възраст от 26,7 години, докато този на Аржентина е 29,1 години, което го прави един от най-възрастните отбори на първенството.

Испанското превъзходство се вижда и в комбинирания отбор, съставен на базата на пазарната стойност на играчите. Седем от единадесетте футболисти са от испанския национален отбор, в състав, чиято обща оценка надхвърля 1 милиард евро. Наред с Ламин се открояват и други имена като Педри (139 милиона) и Кубарси (110), докато най-високо оценените аржентинци са Енцо Фернандес (104 милиона) и Хулиан Алварес (88).

Влиянието на Аржентина обаче надхвърля спортните рамки. Тя доминира ясно и по отношение на медийното въздействие на турнира. Футболистите, повикани от Скалони, имат общо 667 милиона последователи в Инстаграм, в сравнение със 140-те милиона на испанските национали. Обяснението има едно очевидно име: Лионел Меси, който сам надхвърля 512 милиона последователи.

Световното първенство също така стимулира дигиталния растеж на „албиселесте“. Между 11 юни и 14 юли официалният акаунт на аржентинския национален отбор спечели 2,4 милиона последователи, което е увеличение от 16,2%, докато Испания добави половин милион (+6,7%).

Разликата се забелязва и при големите звезди. Петимата аржентински играчи с най-голям ръст по време на турнира са събрали 11,8 милиона нови последователи, повече от два пъти повече от петимата испанци с най-голям растеж (5,6 милиона). Меси оглавява тази класация с шест милиона нови последователи, следван от Хулиан Алварес, Емилиано Мартинес, Леандро Паредес и Лисандро Мартинес, като всички те са с над един милион.

Друг важен фактор ще бъде натрупаната физическа умора по време на шампионата. Емилиано Мартинес оглавява класацията по изиграни минути сред всички финалисти със 795 минути, без да е пропуснал нито миг от пътя на Аржентина до финала.

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След него е Алексис Мак Алистър със 730 минути, докато Испания има петима играчи сред осемте най-използвани футболисти на турнира. Марк Кукурея, Унай Симон и Пау Кубарси са натрупали по 717 минути, а Аймерик Лапорт и Родри също преминават границата от 700 минути. Тъй като началото на сезон 2026/27 е след по-малко от месец, много клубове ще се сблъскат с факта, че някои от големите им звезди почти няма да имат време за предсезонна подготовка.

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Всичко това обаче ще остане на заден план, когато топката се завърти. Испания пристига с най-скъпия състав, най-добрата защита и бъдещето на световния футбол в лицето на Ламин Ямал. Аржентина отговаря с действащия шампион, най-доброто нападение на турнира и Лионел Меси, който продължава да се противопоставя на всякаква логика. Числата помагат да разберем финала. Шампионът, както винаги, ще бъде определен на терена.

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