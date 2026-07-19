ФИФА разпродава терена за финала, Ню Джърси протестира

Още преди финала на Мондиала между Аржентина и Испания избухна полемика около тревния килим на стадион „МетЛайф“, който е домакин на решаващия мач тази вечер (22:00 часа). ФИФА започна продажбата на малки части от терена на официалния си уебсайт, инициатива, която предизвика силно недоволство от страна на щата Ню Джърси, който финансира инсталирането на зеления килим.

Според „Ню Йорк Таймс“ световната футболна централа е пуснала за продажба парчета от тревния килим, капсулирани в смола, на цена от 450 долара всяко (около 393 евро). Бележката на страницата за продажба информира, че колекционерските артикули ще бъдат изпратени след финала на 19 юли. Производството е поверено на британската компания „Кийп Стъб“, която предлага още три версии на цени от 900, 1200 и 3000 долара (съответно 786, 1048 и 2622 евро). Тъй като всяка от четирите версии е ограничена до 2026 броя, общите приходи биха могли да достигнат 10 милиона евро.

Новината беше посрещната зле от правителството на американския щат, тъй като данъкоплатците на щата са финансирали проекта. Документи, цитирани от „Норт Джърси“, разкриват, че компанията „Ню Джърси Спортс енд Експозишън Оторите“ (НДЖСЕА) е инвестирала 13,04 милиона долара (11,4 милиона евро), за да може тревният килим да отговаря на стандартите на ФИФА, покривайки разходите за проектиране, изграждане и поддръжка. НДЖСЕА, трябва да се отбележи, е публична организация, която управлява спортния комплекс, където се намира стадионът.

Стив Сигмунд, говорител на губернатора Мики Шерил, беше ясен в позицията си пред „Атлетик“: „Ню Джърси плати няколко милиона долара за цялата цена на игрището на стадион „МетЛайф“, така че данъкоплатците на щата трябва да се възползват от всякакви приходи“.

Протестът срещу ФИФА обедини политическите кръгове на щата. Републиканците от Асамблеята на Ню Джърси се присъединиха към губернатора демократ. „ФИФА трябва да напусне нашата територия, буквално“, заяви депутатът Майк Инганаморт, добавяйки: „Данъкоплатците финансираха 13 милиона долара за модернизационни дейности на стадион „МетЛайф“, включително подмяната на изкуствената трева с естествена. Това е държавна собственост. ФИФА не може просто да продава футболното игрище без разрешение“.

В отговор, източници, близки до ФИФА и местния организационен комитет, обясниха, че отговорността на световната федерация е ограничена. По-голямата част от приходите от продажбата на малка част от тревния килим ще отидат за организационния комитет и ще бъдат реинвестирани в региона.

Говорител на ФИФА уточни пред „Ню Йорк Таймс“: „Инициативата за продажба на тревния килим се ръководи от града домакин, а не е източник на приходи за ФИФА, както беше погрешно съобщено. ФИФА получава символично възнаграждение, по-малко от 5%, за използването на своята интелектуална собственост, но по-голямата част от приходите, генерирани от тази програма, отиват за Организационния комитет на град Ню Йорк/Ню Джърси“.

Същият говорител увери, че ще бъдат използвани само около пет квадратни метра трева и определи като „категорично неверни“ твърденията, че ФИФА ще генерира почти 10 милиона евро от продажбата.

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