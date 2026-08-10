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Така нужният ред в хаоса на "кралете"

  • 10 авг 2026 | 08:12
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Мачът срещу Ференцварош беше първата възможност за Бернардо Силва да играе под ръководството на Жозе Моуриньо, който вече му постави задача – да възстанови оптималната си физическа форма. За това ще е необходимо време, защото португалецът направи дебюта си за Реал Мадрид само след пет дни тренировки, но въпреки това остави добри впечатления. Piano piano, както биха казали италианците – важните неща се изграждат постепенно.

Бернардо Силва: Нямаше как да откажа на Реал Мадрид
Бернардо Силва: Нямаше как да откажа на Реал Мадрид

Истината е, че Бернардо Силва е точно типът футболист, от който Реал Мадрид отчаяно се нуждаеше след раздялата с Модрич, пише журналистът Серхио Родригес от "Марка". Играч, който умее да направлява отбора, взема правилни решения с топката и разбира ритъма на играта по-добре от почти всеки друг в състава. Може и да не е прототипът на чист организатор, за какъвто привържениците на Реал мечтаят, но ще трябва да влезе в тази роля, ако клубът реши да не привлича друг футболист до края на трансферния прозорец. Засега той е човекът, който трябва да решава проблемите на Моуриньо на терена.

Бернардо изигра много стойностни 45 минути в Унгария. След срещата Валверде не спести похвалите си и изрази възхищението си от неговите качества:

„Той е магически футболист в ежедневната работа и прекрасен човек. Вписа се много добре в целия отбор, изключително забавен и с чудесно чувство за хумор“, описа го капитанът.

И имаше достатъчно основания за тези думи. След първото полувреме, в което отборът се движеше единствено в ритъма, задаван от Гюлер, португалецът донесе сигурност при владеенето на топката и много енергия в средата на терена. Той сбърка едва три подавания за цялото време, което прекара на игрището – визитка, подсказваща, че адаптацията му ще отнеме съвсем малко време.

След като привличането на Родри вече не изглежда вероятно, Бернардо ще получи много по-голяма роля от първоначално очакваното, въпреки че трансферът му беше изрично поискан от Жозе Моуриньо. Тук обаче идва въпросът с внимателното разпределяне на игровото му време. Все пак говорим за футболист, който вече е над 30 години, макар че неговият двигател винаги е работил по великолепен начин.

За четирите позиции ще се конкурират Орелиен Чуамени, Едуардо Камавинга, Федерико Валверде и Бернардо, а Тиаго Питарч все още се възстановява, но е предвидено да бъде част от първия отбор. Както Моуриньо, така и клубът вярват в качествата му и идеята е той да продължи да допринася за състава. Затова ротациите ще бъдат не просто възможност, а необходимост.

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Снимки: Imago

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