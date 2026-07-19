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Феновете на Аржентина превзеха "Таймс Скуеър" (видеа тук)

  • 19 юли 2026 | 11:26
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"Таймс Скуеър", една от най-значимите туристически атракции в Ню Йорк, обикновено е изпълнен с улични артисти в различни костюми, сред които Спайдър Мен и Мики Маус, които привличат туристи за снимки. Въпреки това, преди финала на Световното първенство, това място се превърна в сборен пункт за десетки хиляди аржентински фенове.

Това място е било домакин на множество фенски празненства през целия турнир, но мащабът на това събитие изглеждаше да засенчи всички останали.

Феновете на Аржентина организираха срещи преди всеки мач, който изиграха на това Световно първенство, като техните празненства бяха сред най-големите и най-оживените сред всички фенски групи. Това се случи и в Ню Йорк, само ден преди мача, който може да донесе на аржентинския национален отбор четвърта Световна купа в историята.

Привържениците на "гаучосите" започнаха празненствата още от началото на вчерашната вечер и часове по-късно мястото за срещи все още беше оживено от хиляди южноамериканци, които не се уплашиха от бурята, която връхлетя града. Някои от тях имаха късмета да се сдобият с билети за големия финал, но много други пристигнаха в Ню Йорк само за да усетят атмосферата преди решаващия мач.

„Това е моята страна! Сега живея в Съединените щати, но трябваше да дойда тук. Атмосферата, моята страна, моите хора, вижте! Не сме добре икономически, не сме добре в много отношения, но имаме голямо сърце, обичаме Аржентина“, сподели един фен пред abc.net.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Преди няколко дни испанското издание „Марка“ оцени, позовавайки се и на информация, публикувана от пресата в Буенос Айрес, че на трибуните на стадиона с 82 000 места ще присъстват около 50 000 фенове на южноамериканците. Това би означавало около 60% от максималния капацитет на стадиона.

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Снимки: Imago

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