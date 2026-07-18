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Европа срещу Южна Америка – вечната битка за футболния трон

  • 18 юли 2026 | 15:28
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Европа и Южна Америка от десетилетия са двата континента, които владеят световния футбол. Всички световни шампиони в историята на Мондиалите са именно от тези две футболни сили, а директните им сблъсъци във финалите винаги са сред най-очакваните събития в спорта.

До момента европейски и южноамерикански национални отбори са се срещали 11 пъти във финал на Световно първенство

Историята показва предимство за Южна Америка. В 11 директни финала отборите от континента са спечелили осем пъти. Бразилия побеждава Швеция (1958), Чехословакия (1962), Италия (1970), Италия след дузпи (1994) и Германия (2002), а Аржентина триумфира срещу Нидерландия (1978), Западна Германия (1986) и Франция след дузпи (2022).

Европа има три успеха в това съперничество. Западна Германия печели с 1:0 срещу Аржентина през 1990 г., Франция разгромява Бразилия с 3:0 през 1998 г., а Германия отново надделява над Аржентина след продължения във финала през 2014 г.

Утрешният финал между Испания и Аржентина ще добави нова глава към това историческо съперничество. За Испания това е възможност да донесе четвърта европейска победа в директните финали срещу южноамерикански съперник, докато Аржентина ще преследва девети успех за Южна Америка и ще се опита да затвърди превъзходството на континента в най-големите футболни битки.

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Независимо кой ще триумфира, едно е сигурно – Европа срещу Южна Америка остава най-голямото съперничество в историята на националния футбол и поредният финал само ще затвърди статута на двата континента като водещите сили в световната игра.

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