Финалистът на Мондиал 2026 Испания не е изоставал в резултата в нито един момент в досегашните си седем мача в турнира.
“Ла Фурия” победи Саудитска Арабия (4:0), Уругвай (1:0), Австрия (3:0), Португалия (1:0), Белгия (2:1) и Франция (2:0), след като успяваше първи да поведе в резултата, а срещу Кабо Верде направи нулево реми. Това означава, че ако тази вечер Испания първи стигне до гол и спечели срещу Аржентина, ще стане едва третият тим, който триумфира със световната титла, без да е догонващ в резултата нито веднъж в турнира. Досега това са го правили само Италия на два пъти през 1938 г. и 1982 г., както и Германия през 1990 г.
Освен това в шест от последните седем финала на Световното първенство титлата отива при отбора, който пръв повежда в резултата. Изключението е от Мондиал 2006, когато Франция взе аванс срещу Италия, но допусна изравняване за 1:1 и след това отстъпи при изпълнението на дузпи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages