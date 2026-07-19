Испания ще преследва постижение, с което могат да се похвалят само Италия и Германия

Финалистът на Мондиал 2026 Испания не е изоставал в резултата в нито един момент в досегашните си седем мача в турнира.

“Ла Фурия” победи Саудитска Арабия (4:0), Уругвай (1:0), Австрия (3:0), Португалия (1:0), Белгия (2:1) и Франция (2:0), след като успяваше първи да поведе в резултата, а срещу Кабо Верде направи нулево реми. Това означава, че ако тази вечер Испания първи стигне до гол и спечели срещу Аржентина, ще стане едва третият тим, който триумфира със световната титла, без да е догонващ в резултата нито веднъж в турнира. Досега това са го правили само Италия на два пъти през 1938 г. и 1982 г., както и Германия през 1990 г.

0 - 🇪🇸 Spain haven’t trailed for a single minute at the 2026 FIFA World Cup.



Only three teams have won the competition without going behind: 🇮🇹 Italy in 1938 and 1982 and 🇩🇪 Germany in 1990.



Controlled. pic.twitter.com/lHIYE2QnkJ — OptaJoe (@OptaJoe) July 19, 2026

Освен това в шест от последните седем финала на Световното първенство титлата отива при отбора, който пръв повежда в резултата. Изключението е от Мондиал 2006, когато Франция взе аванс срещу Италия, но допусна изравняване за 1:1 и след това отстъпи при изпълнението на дузпи.

6/7 - The team scoring first has lifted the trophy in six of the last seven @FIFAWorldCup finals.



Only France in 2006 (v Italy), who drew 1-1 and lost on penalties, failed to do so.



Precious. pic.twitter.com/kwKz6QSzfD — OptaJoe (@OptaJoe) July 19, 2026

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Снимки: Gettyimages