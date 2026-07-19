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Испания ще преследва постижение, с което могат да се похвалят само Италия и Германия

  • 19 юли 2026 | 17:54
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Финалистът на Мондиал 2026 Испания не е изоставал в резултата в нито един момент в досегашните си седем мача в турнира.

“Ла Фурия” победи Саудитска Арабия (4:0), Уругвай (1:0), Австрия (3:0), Португалия (1:0), Белгия (2:1) и Франция (2:0), след като успяваше първи да поведе в резултата, а срещу Кабо Верде направи нулево реми. Това означава, че ако тази вечер Испания първи стигне до гол и спечели срещу Аржентина, ще стане едва третият тим, който триумфира със световната титла, без да е догонващ в резултата нито веднъж в турнира. Досега това са го правили само Италия на два пъти през 1938 г. и 1982 г., както и Германия през 1990 г.

Освен това в шест от последните седем финала на Световното първенство титлата отива при отбора, който пръв повежда в резултата. Изключението е от Мондиал 2006, когато Франция взе аванс срещу Италия, но допусна изравняване за 1:1 и след това отстъпи при изпълнението на дузпи.

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Снимки: Gettyimages

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