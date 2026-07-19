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Неймар иска Аржентина да спечели Мондиал 2026

  • 19 юли 2026 | 13:29
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Неймар изрази своите предпочитания за финала на Световното първенство, като призна, че бил искал Аржентина да триумфира отново заради неговия приятел и бивш съотборник Лионел Меси. Бразилецът призна, че няма да има нищо против да види и как Ламин Ямал вдига толкова значим трофей на едва 19 години, но все пак избира големия южноамерикански съперник Аржентина.

"И двата отбора заслужават да бъдат там и ще направят всичко възможно, за да спечелят. Ламин Ямал е невероятен талант. Той е един от онези играчи, които правят футбола красив за гледане, и знам, че го очаква много светло бъдеще. Той също така заслужава да спечели и би искал да вдигне първата си световна купа само на 19 години.

Но Лионел Меси е различен. Той е най-великият играч, когото съм виждал, и един от най-големите ми идоли. Това, което е направил за футбола и за Аржентина, е нещо наистина специално. Хората виждат трофеите сега, но забравят трудните моменти, през които е преминал с националния си отбор, преди най-накрая да постигне всичко.

Ако трябва да избирам, бих избрал Меси да спечели. Неговото представяне на Световното до момента е невероятно. Приносът му за Аржентина е изключителен и той доминира в турнира с изявите си. Да го видя да вдига още една световна купа би било нещо красиво за футбола.“

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