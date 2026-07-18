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Дел Боске: Аржентина е истинска напаст

  • 18 юли 2026 | 16:28
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Бившият национален селекционер по футбол на Испания Висенте дел Боске предупреди настоящия тим да не подценява Аржентина преди финала на Световното първенство, описвайки съперниците като „истинска напаст“ и призова испанците да останат предпазливи. Дел Боске изведе Испания до триумф на Световното първенство през 2010 година, когато отборът му победи Нидерландия с 1:0 във финала в Република Южна Африка.

„Аржентина е труден противник - истинска напаст, ако мога да използвам думата. Те знаят точно какво трябва да правят“, коментира 75-годишният специалист пред испанския вестник El Pais.

Висенте дел Боске изтъкна обрата на аржентинците срещу Англия на полуфиналите като доказателство за техните качества. „Виждам финала като фаворизиране на Испания, но те трябва да бъдат предпазливи с аржентинците, като се има предвид колко са трудни за игра и техният опит“, добави той.

Дел Боске също така похвали представянето на тима на Испания на Мондиал 2026 и подкрепи сънародниците си да вдигнат трофея в Северна Америка. „В мачовете, които гледахме, събитията бяха точно по условията на националния ни отбор. Те доминираха и демонстрираха увереност“, каза още именитият испанец.

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Снимки: Imago

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