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Лапорта постави ултиматум за Алварес и прогнозира: Испания ще спечели, това ще е мачът на Ламин

  • 19 юли 2026 | 12:24
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Президентът на Барселона Жоан Лапорта е сигурен, че Испания има по-добър отбор и ще спечели финала на Световното първенство срещу Аржентина, а Ламин Ямал ще има ключова роля, въпреки че до момента не показва най-доброто от себе си в хода на турнира.

"Имам много добро усещане. Усещане за победа. Испанският национален отбор ще владее топката. Техният стил на игра е много подобен на този на Барса. Има осем наши играчи и този стил се е пренесъл и в националния отбор.

Силата на Аржентина пък е в интензивния им начин на игра. Надявам се, че това ще си остане просто труден мач и няма да стигне по-далеч. Това зависи много от съдията, да не бъде твърде снизходителен.

Разбира се, много е трудно да спреш Лео, но е много трудно и да спреш и Ламин. Вярвам и се надявам, че утре ще е мачът на Ламин и той ще се утвърди, защото такъв е футболът. Има играчи, които са ключови фигури в определен момент, а сега е моментът на Ламин", заяви Лапорта.

Президентът на Барселона отново коментира и звездата на Аржентина Хулиан Алварес. Преди два дни изпълнителният директор на Атлетико Мадрид Мигел Анхел Хил Марин, който заяви, че няма никакъв шанс "дюшекчиите" да продадат нападателя на Барселона, дори каталунците да предложат 200 милиона евро.

"Уважавам мнението на всеки. Уважавам мнението на Мигел Анхел и на всички останали. Има обаче толкова много случаи, в които се казва, че даден играч никога няма да отиде в Барса, а в крайна сметка идва...

В Барселона имаме друго отношение. Когато един играч иска да напусне, ние винаги ще се опитаме да улесним нещата. Голям клуб не може да си позволи да държи недоволни играчи.

Офертата ни към Атлетико не е неограничена във времето. Ще им дадем разумен срок. Бих казал до края на месеца", добави Лапорта.

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