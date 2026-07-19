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Анхел Ди Мария разкри защо няма да бъде на стадиона за финала

  • 19 юли 2026 | 12:30
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Националният отбор на Аржентина е на прага на нов финал на световно първенство – сцена, която веднага връща спомените за едни от най-славните моменти в новата история на страната. С нарастващото напрежение преди сблъсъка с Испания, името на Анхел ди Мария отново се озова в центъра на международното внимание.

Ди Мария, който бе герой в някои от най-важните мачове за титли на Аржентина в модерната ера, предизвика сериозна дискусия, след като разкри позицията си преди решителния двубой с Испания. Това, което мнозина смятаха за сигурно пътуване в подкрепа на бившите си съотборници, се превърна в неочакван отказ.

Настоящото крило на Росарио Сентрал коментира спекулациите и даде яснота дали ще пътува до Съединените щати. Отговорът му сложи край на слуховете, които се разпространяваха в социалните мрежи.

Аржентинецът обясни, че след разговори с ключови фигури от отбора и треньорския щаб е решил, че ще е най-добре да не се присъединява към лагера на тима в Ню Джърси. Решението произтича от дълбокото му уважение към рутината и вътрешната динамика на групата.

„Не искам да нарушавам настоящата екосистема на националния отбор; те си спечелиха мястото на тази финална стъпка мач след мач“, заяви Ди Мария в коментари, цитирани от „А24“.

Иконата на аржентинския футбол вярва, че светлината на прожекторите трябва да остане върху играчите, които в момента представят страната на терена, а не да се отклонява в друга посока.

Новината бързо се превърна във водеща в Аржентина и извън нея. Големи медии като „ТиК Спортс“ и „Оле“ определиха този ход като пореден пример за тихото лидерство на Ди Мария и неговата непоколебима отдаденост към доброто на колектива.

Източници, близки до лагера на Аржентина, твърдят, че Ди Мария поддържа ежедневен контакт с ключови играчи като Лионел Меси и Родриго де Паул, предлагайки постоянна подкрепа от разстояние. Насърчителни съобщения и виртуални разговори са били редовна част от неговото участие по време на целия турнир.

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