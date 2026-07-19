Голмайсторът на Испания се е прицелил в рекорд, който дели с Бутрагеньо и Вия

Ако се разпише в днешния финал на Мондиал 2026 срещу Аржентина, голмайсторът на Испания Микел Оярсабал ще стане едноличен рекордьор по голове на тима в едно издание на турнира.

В момента нападателят на Реал Сосиедад дели върховото постижение с легендарните Емилио Бутрагеньо (Мондиал 1986) и Давид Вия (Мондиал 2010), като и тримата имат по пет попадения в рамките на едно Световно първенство. Досега Оярсабал беше точен на два пъти срещу Саудитска Арабия (4:0) и Австрия (3:0), отбеляза един гол срещу Франция (2:0) и не успя да вкара попадение срещу Кабо Верде (0:0), Португалия (1:0) и Белгия (2:1).

1 - @mikel10oyar tiene la oportunidad, ante #Argentina, de convertirse en el máximo goleador de #España 🇪🇸 en una misma edición de @fifaworldcup_es.



Ahora mismo, con 5, está empatado a @Guaje7Villa en 2010 (comparativa en la imagen) y a Emilio Butragueño en 1986.



Estrella. pic.twitter.com/wN2AjnISjM — OptaJose (@OptaJose) July 19, 2026

Любопитното е, че 29-годишният играч има по един гол във всеки от шестте финала в своята кариера за Купата на краля (2021 г. и 2026 г.), на Олимпиадата (2021 г.), в Лигата на нациите (2021 г. и 2025 г.) и на Евро 2024.

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Снимки: Gettyimages