Ботев (Враца) и Славия се изправят един срещу друг в търсене на първи успех през сезона

Отборите на Ботев (Враца) и Славия се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион „Христо Ботев“ във Враца започва в 19:00 часа с началния съдийски сигнал на Георги Давидов.

И двата отбора все още не познават вкуса на успеха от началото на сезона. Врачани са записали едно равенство и две загуби, докато Славия има на сметката си едно поражение и две равенства.

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Въпреки, че и двата отбора не спечелиха своите мачовете си от последния кръг, оставиха добри впечатления. Отменено попадения лиши „белите“ от това да бъдат близо до успех в столичното дерби срещу Локомотив (София), докато Ботев (Враца) направи не лошо второ полувреме срещу Лудогорец в Разград.

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За домакините под въпрос за двубоя е бранителят Лазар Боянов, който бе сменен принудително в мача срещу Лудогорец в 40-та та минута. Очакванията са пък за първи път сред титулярите да започне едно от новите попълнения на тима Преслав Боруков. Нападателят дори отбеляза попадение срещу Лудогорец с което показа, че лека полека си връща игровия ритъм.

Ратко Достанич също няма сериозни кадрови проблеми, които да решава преди двубоя под Околчица. Добрата новина за „белите“ е завръщането в игра след дълга пауза на Кристиян Стоянов. Българският полузащитник се появи в игра в мача срещу Локомотив (София) след няколко месечно отсъствие от родните терени.

През миналия сезон двата тима изиграха три двубоя помежду си, като в два от тях завършиха при равен резултат, а в другия столичани се наложиха в своето гостуване с 1:0.

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