Лацио завърши без грешка в контролите

В приятелска среща, изиграна на стадион „Бенито Стирпе“, отборът на Лацио измъкна победа с 2:1 при гостуването си на Фрозиноне. Големият герой за римляните стана капитанът Матия Дзакани, който реализира и двата гола за своя тим (22, 89-дузпа). Домакините от Фрозиноне бяха открили резултата в началото чрез Джакомо Кало (12). Това е шести пореден успех за възпитаниците на Дженоро Гатузи в лятната им подготовка, които бяха абсолютно безгрешни това лято в проверките, които изиграха.

Мачът започна с хладен душ за „орлите“. В 12-ата минута груба грешка в отбраната на Лацио позволи на Джакомо Кало да прати топката в мрежата за 1:0, веднага след като удар на Раймондо срещна гредата.

Римляните реагираха бързо и възстановиха равенството в 22-ата минута, когато Адам Марушич центрира отлично от десния фланг, а Матия Дзакани засече топката с прецизен изстрел за 1:1.

Лацио продължава с победите в контролите

Втората част предложи здрава битка, като и двата тима пропуснаха по едно чисто положение в началото – първо Квернадзе от домакините стреля над гредата след неразчетено излизане на Мандас, а малко след това вратарят на Фрозиноне Палмизани направи спасяване при фалцов удар на Ровела.

Драмата настъпи в 88-ата минута, когато Алесио Дзербин задържа и събори Мануел Ладзари в наказателното поле, а реферът Доменико Мирабела отсъди дузпа. Капитанът Дзакани застана зад топката и бе безпощаден за крайното 2:1.

За двата отбора това бе последна проверка преди официалния старт на сезона в Италия. На 16 август Фрозиноне излиза срещу Юве Стабия за Копа Италия, докато Лацио ще премери сили с Мантова в същия турнир.

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Снимки: Gettyimages