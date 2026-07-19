Дългоочакваното зрелище е тук - сблъсък за историята между Испания и Аржентина

Актуалният световен шампион Аржентина и европейският първенец Испания излизат тази вечер на "МетЛайф Стейдиъм" в дългоочаквания финал на Мондиал 2026. Това е първи сблъсък за трофея, противопоставящ континенталните шампиони на Южна Америка и Европа. Такъв двубой трябваш да има през март в Катар, където Аржентина и Испания трябваше да излязат във "Финалисима", но срещата им пропадна заради военните действия в Близкия изток. Сега обаче "албиселесте" и "Ла Фурия Роха" излизат в спор за много по-значим трофей.

Този, както и всички 104 мача от шампионата на планетата в САЩ, Канада и Мексико, може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

Испанците се целят е едва втората си световна титлата, докато Аржентина ще се опита да стане първият отбор след Бразилия през 1962-ра, който защитава успешно трофея си от световно първенство. Преди това същото е постигала и Италия, но това се случва много отдавна - през 1938-а.

След като започна участието си на турнира с разочароващо нулево равенство с Кабо Верде, Испания записа шест поредни победи, за да стигне до сблъсъка за златото. Впечатляващо е, че тимът на Луис де Ла Фуенте допусна само един гол във вратата си - този в 1/4-финала срещу Белгия. Испанците не са играли и продължения, макар че на два пъти стигаха до успеха след късни голове на Микел Мерино - срещу Португалия и Белгия. "Ла Фурия" надигра много категорично Франция на полуфиналите, и спечели с 2:0 срещу един от големите фаворити.

Още по-изумително е, че отборът на Испания няма загуба в реалното време и продълженията в 37 поредни мача. Последното поражение бе през 2024 година срещу Колумбия. Ако момчетата на Де ла Фуенте спечелят титлата в неделя, те ще задминат победителя от Евро 2020 Италия и ще поставят нов рекорд за най-дългата серия без загуба в историята на мъжкия футбол.

От последното поражение на Аржентина също мина доста време. То бе през септември 2025 срещу Еквадор.

След като спечели Копа Америка през 2021-ва и 2024-та и Мондиал 2022, селекцията на Лионел Скалони може да стане първата нация в света, спечелила четири поредни големи турнира.

Пътят на "албиселесте" на този турнир далеч не бе толкова безпроблемен, но пък отборът показаха изключителен характер. В елиминациите Аржентина два пъти трябваше да премине през продълженията - в 1/16-финалния сблъсък с Кабо Верде и в 1/4-финала с Швейцария. На полуфиналите пък аржентинците губеха до 85-ата минута с 0:1 от Англия, но наложиха изключителен натиск и стигнаха до заслужен обрат с късни голове на Енцо Фернандес и Лаутаро Мартинес, за да се класират на своя седми финал на световно първенство. Асистенциите бяха на Лионел Меси, който прави изключило първенство, но вече изостава на два гола за Килиан Мбапе в битката за "Златната обувка" на Световното. Французинът вече има 10 попадения, а осемкратният носител на "Златната топка" е с осем до момента.

Отборът на Аржентина е най-резултатният на турнира с общо 19 гола до момента. Това означава, че днес ще видим най-добрата атака срещу най-добрата защита.

"Албиселесте" обаче загуби три от четирите си сблъсъка с Испания през 21-ви век - последният от които бе унижение с 6:1 в приятелски мач през 2018 г. На световно първенство тези два отбора са се срещали само веднъж. Това става през далечната вече 1966 година на Мондиала в Англия. Тогава Аржентина побеждава Испания с 2:1 в двубой от груповата фаза, игран на "Вила Парк".

Де ла Фуенте: Ще бъде фантастично зрелище

Двамата селекционери нямат никакви проблеми с контузии, така че разполагат с всичко най-добро. Очакванията са Луис де ла Фуенте да заложи на същите 11, както и в мача с Франция. Това означава, че Педри отново ще бъде на пейката за началото.

Скалони: Играем за нашите хора, за нашите семейства

Най-вероятно Скалони ще направи поне една промяна в своя състав - Родриго де Пол ще се завърне за сметка на Джулиано Симеоне, който започна срещу Англия. Възможно е също Гонсало Монтиел да стартира отдясно на отбраната вместо Молина, който имаше доста проблеми срещу Антъни Гордън преди няколко дни. Хулиан Алварес отново ще бъде партньор на Лионел Меси в атака, въпреки че Лаутаро Мартинес отбеляза победния гол срещу "трите лъва".

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