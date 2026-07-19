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Роналдо Феномена със смела прогноза: Испания ще спечели лесно финала

  • 19 юли 2026 | 13:04
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Бразилецът Роналдо, известен още като Феномена, направи смела прогноза за финала на Световното първенство. Легендата на "селесао" предрича, че Испания няма да се затрудни особено с Аржентина в последния мач от надпреварата.

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Разговаряйки в официалния си акаунт в TikTok с Денилсон, световен шампион от 2002 г., Роналдо беше помолен да даде мнението си как ще се развие неделният финал.

„Мисля, че Испания ще спечели лесно срещу Аржентина. За мен шампионът трябваше да бъде или Испания, или Франция, така че смятам, че Испания ще има лесен мач“, каза Роналдо.

Увереността на Роналдо изглежда се основава главно на способността на Испания да доминира във владеенето на топката и да диктува темпото на мачовете. Той предположи, че Аржентина може да се окаже без ясно решение, ако Испания поведе рано.

Не мисля, че Аржентина има силата да промени ситуацията, ако Испания води с един или два гола, защото Испания ще владее топката през цялото време", каза още бразилецът.

Испания достигна финала на Мондиала след впечатляваща победа с 2:0 над Франция в полуфинала по-рано тази седмица. От друга страна, Аржентина направи обрат срещу Англия, побеждавайки с 2:1, и запази шансовете си да защити трофея.

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Роналдо има в актива си 2 Световни първенства: през 2002 г., когато е един от най-добрите играчи, и през 1994 г., въпреки че не играе нито минута по време на този турнир. Играл е още един финал през 1998 г., но го губи от Франция с 0:3, когато непосредствено преди финала получава припадък и е неузнаваем срещу Зидан и компания.

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Снимки: Imago

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