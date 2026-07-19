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Англичаните кацнаха на родна земя след най-доброто си класиране от 1966-а година насам

  • 19 юли 2026 | 17:37
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Националният отбор на Англия се завърна обратно у дома след участието си на Световното първенство, след като преди минути кацна на летището в Бирмингам, съобщи местната преса. Късно снощи “трите лъва” надделяха с 6:4 над Франция в мача за трето и четвърто място, след като на полуфинала допуснаха поражение от Аржентина с 2:1 след пълен обрат от страна на “албиселесте”.

Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач
Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач

Именно 1/2-финалният сблъсък и поражението в него предизвика сериозни дискусии в страната, като голяма част от анализаторите обвиниха Томас Тухел за неговата негативна и крайно дефанзивна тактика, след като неговите възпитаници успяха да поведат. Противно на това мнение от местната футболна федерация по-скоро дават сигнали, че са доволни от представянето и германеца по-скоро ще запази своя пост и за предстоящото Евро 2028, чийто домакини ще бъдат именно Англия, Уелс, Шотландия и Ирландия. На практика това е най-доброто класиране на островитяните на световно първенство от титлата им, спечелена на родна земя през вече далечната 1966-а година.

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Снимки: Gettyimages

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