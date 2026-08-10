Бивш халф на "сините": Левски ще победи и на реванша!

Слушай на живо: Кайрат - Левски

Бившият футболист на Левски Радослав Цонев говори пред Sportal.bg за предстоящия сблъсък на "сините" с Кайрат в Туркестан. Халфът на Ботев (Враца) има опит в Казахстан, след като през сезон 2024/2025 бе част от Тобол.

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"Левски ще победи и на ревашна! Най-голямата разлика между двата отбора идва от начина на игра, който изисква старши треньорът Хулио Веласкес. Играчите на Левски са много по-динамични, работят на по-висока скорост с топката и техниката също е сериозно предимство пред Кайрат. Познавам футбола там, след като бях част от Тобол. Нивото на първенството е добро, но този Левски е просто по-силен от най-силния им отбор в страната.



Пожелавам успех на Левски и се надявам, че ще успеят да зарадват всичко фенове на тима", заяви бившият футболист на Левски.

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