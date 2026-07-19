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Испанска звезда призна, че ще стисне ръката на Тръмп, защото не иска да "влиза в затвора"

  • 19 юли 2026 | 14:54
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Борха Иглесиас е взел неохотното решение да стисне ръката на Доналд Тръмп на финала на Световното първенство, за да избегне всякакви неприятности.

Президентът на САЩ може да се окаже в центъра на вниманието на днешния финал, тъй като се очаква той да връчи трофея „Жул Риме“ на стадиона в Ню Йорк/Ню Джърси.

Освен че ще предаде купата, се очаква Тръмп да поздрави всеки един от играчите на двата отбора след мача, както направи на финала на Световното клубно първенство миналата година.

Това няма да е първият път, в който президентът попада в заглавията на Мондиала, след като поиска преразглеждане на червения картон на американската звезда Фоларин Балогун, което се оказа успешно.

33-годишният Иглесиас, който редовно изразява политическите си възгледи, е избрал да остане в добри отношения с президента.

В разговор с местно списание той заяви: „Не искам да влизам в затвора. Надявам се да го поздравя в момент, в който всички сме много щастливи, и това да мине много бързо, за да мога да го забравя.

Не мисля, че сега е моментът да създавам полемика. Хората знаят много добре какво мисля“, добави той. „Бих искал да направя много неща, но реалността е, че дори хората да си мислят, че съм всемогъщ, нямам толкова власт, за да се справя с определени неща.“

Испанският нападател не се притеснява от политическата сфера, като преди това е подкрепял пропалестински протестиращи, лакирал е ноктите си в черно в подкрепа на движението „Животът на чернокожите има значение“ и се е изказвал против хомофобията.

Той също така зае позиция по време на скандала около бившия президент на Испанската футболна федерация Луис Рубиалес, който беше осъден за сексуално посегателство, след като целуна Джени Ермосо след финала на Световното първенство за жени през 2023 г.

И макар играчът на Селта Виго да не изглежда като най-големият фен на Тръмп, той ще се надява президентът да връчи трофея на Родри, а не на Лионел Меси тази вечер.

Иглесиас не е изиграл нито минута на това Световно първенство, като нападателят на Реал Сосиедад Микел Оярсабал е първият избор за Луис де ла Фуенте.

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Снимки: Imago

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