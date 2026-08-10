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  3. Хавиер Тебас: Ерата на Джани Инфантино във ФИФА трябва да приключи

Хавиер Тебас: Ерата на Джани Инфантино във ФИФА трябва да приключи

  • 10 авг 2026 | 03:53
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Хавиер Тебас: Ерата на Джани Инфантино във ФИФА трябва да приключи

Президентът на испанската ЛаЛига, Хавиер Тебас, отправи остра критика към Джани Инфантино, заявявайки, че управлението му „убива същността на футбола“ и времето му начело на ФИФА трябва да свърши. Това съобщава агенция ДПА.

Ръководителят на световната футболна централа предизвика широко недоволство с плана си за продажба на маркетингови дялове от световните първенства на частни инвеститори. Въпреки че Инфантино се извини и прекрати процеса, този ход сериозно накърни репутацията му и от сигурен фаворит за следващите президентски избори, той вече е изправен пред сериозна опозиция.

Значителна част от федерациите, членуващи в УЕФА, вече се обявиха против него и поискаха оставката му. Напрежението около Инфантино се покачи допълнително тази седмица след изтекли в публичното пространство информации за предполагаеми нерегламентирани плащания към служителка, с която се твърди, че е имал връзка по време на периода си като генерален секретар на организацията.

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Хавиер Тебас, който управлява ЛаЛига от 2013 г., е поредната влиятелна фигура, която настоява за край на управлението на Инфантино, определяйки ситуацията като нетърпима.

„За мен ерата на Джани Инфантино е приключила отдавна, и то не само заради последните събития. От дълго време имам проблем с неговото управление и не разбирам защо хората го осъзнават чак сега“, заяви Тебас пред „Льо Монд“.„Джани Инфантино не е човек, който работи в полза на футбола. Напротив, неговите проекти убиват същността на играта, а именно вътрешните първенства“, продължи той.

Тебас подчерта, че футболът не трябва да бъде елитарен спорт и изрази надежда за фундаментална промяна в ръководството на световната централа.

„Ерата Инфантино за мен е свършена, сега остава да видим кога ще се случи това и кой ще го наследи. Надявам се промяната да не бъде просто смяна на един човек с друг, а да доведе до генерално преструктуриране“, завърши ръководителят на испанския футбол.

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