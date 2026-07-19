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Росарио благодари на Меси с гигантска фланелка преди финала

  • 19 юли 2026 | 10:43
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Хиляди футболни фенове се събраха в събота в Росарио, за да отдадат почит на Лионел Меси часове преди големия финал на Световното първенство срещу Испания.

В родния град на аржентинската суперзвезда беше разгъната гигантска фланелка с неговото име, която е с внушителни размери – 18 на 12 метра и тежи около 60 килограма. Надписът върху нея гласеше: „Благодарим ти, Лео, ти си легенда!“, а феновете я издигнаха над множеството в знак на признателност към един от най-великите футболисти в историята.

Световният финал противопоставя Аржентина и Испания в сблъсък, който мнозина определят като достоен за най-голямата сцена във футбола.

Испания влиза в двубоя с впечатляваща серия от 37 поредни мача без загуба, започнала в началото на 2024 година. „Ла Фурия“ ще преследва втората световна титла в историята си след триумфа през 2010 година.

За Аржентина залогът също е огромен. „Гаучосите“ могат да станат първият отбор, защитил световната си титла при мъжете след Бразилия на Пеле, която печели шампионатите през 1958 и 1962 година.

За Лионел Меси това може да бъде най-емоционалният мач в кариерата му. Самият той вече намекна, че това ще бъде последното му участие със световно първенство с националния отбор, а евентуална победа би била съвършеният завършек на една от най-великите истории във футбола.

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