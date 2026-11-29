Един от пострадалите фенове на Левски остава в болница в Марсилия

В болница "Норд" остава още един пациент, като заради състоянието му не е получено разрешение от медицинския екип да бъде транспортиран по въздух, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Информацията е във връзка с пострадалите в Марсилия българи по време на футболния мач между Олимпик и Левски.

Военният "Спартан" прибра двама от феновете на Левски, един остава в Марсилия

Пострадалият остава под лекарско наблюдение, като здравният министър Катя Ивкова посочва, че е много възможно да се наложи операция. По случая е проведена консултация между български и френски медицински специалисти. Министърът увери, че страната ни има готовност да осъществи медицинска евакуация и на третия пациент при необходимост и след получаване на разрешение за транспортирането му от медицинския екип на болницата.

Никой от Марсилия не се поинтересувал от състоянието на пострадалите фенове на Левски

Ивкова се е срещнала и разговаряла с пострадалите, които по думите ѝ са били са много изплашени и много травмирани. Към момента няма постъпила информация за други български граждани, хоспитализирани в болници в Марсилия във връзка с инцидента.

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По-рано днес военнотранспортният самолет "Спартан" транспортира двама български граждани, пострадали в Марсилия. Екипажът от лекар и медицинска сестра на военнотранспортния самолет се завърна в София в 02:07 ч. тази нощ. Двамата български граждани са настанени във Военномедицинската академия и са без опасност за живота.

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