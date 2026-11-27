11 пострадали фенове на Левски, петима в болница след вчерашните батални сцени на "Велодром"

11 фенове на Левски са пострадали по време на вчерашните изключително грозни инциденти на стадиона в Марсилия при поражението на “сините” от Олимпик в мач от петия кръг на Лига Европа. Според информациите, идващи от Франция, всички получили медицинска помощ са български граждани, като петима са били откарани в болница, а шестима са получили по-леки наранявания и са били третирани от лекари на “Велодром”.

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“Петима души бяха откарани в болницата с травми на очите, травма на глава и разместено рамо. Шестима души получиха медицински грижи на стадиона и са с по-леки наранявания”, твърдят от местната префектура, цитирани от авторитетното издание "Екип". По-скандалното е, че от там допълват, че на този етап няма “доказателства за евентуални арести” и тепърва ще се проведе разследване на случилото се.

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Около десетина минути преди началото на двубоя фенове от ултрас трибуната на тима обиколиха напълно необезпокоявани през половината стадион, за да влязат в сблъсък с част от българските привърженици. Феновете на Марсилия бяха въоръжени с пръти и други оръжия, което поставя под сериозна въпросителна изобщо организацията на двубоя и мерките за сигурност. Положението се влошава още повече, тъй като от самата префектура изтъкнаха именно повишения риск като причина феновете на Левски да получат едва 500 билета за срещата, за да може по-добре да бъде подсигурена тяхната сигурност.

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Снимки: Imago