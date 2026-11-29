Никой от Марсилия не се поинтересувал от състоянието на пострадалите фенове на Левски

Ужасяващите сцени на насилие срещу привържениците на Левски преди двубоя с Олимпик (Марсилия) от Лига Европа продължават да предизвикват сериозен обществен отзвук. На фона на случилото се на "Велодром" обаче изплува още една изключително неприятна подробност, свързана с отношението на френския клуб към пострадалите български фенове.

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По информация на Sportal.bg никой от френския гранд не се е поинтересувал от здравословното състояние на привържениците на Левски, които пострадаха при жестокото нападение. Представители на Марсилия не са потърсили информация за състоянието на ранените, нито са посетили болницата, в която те получават медицинска помощ.

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Един от хората, ангажирани с организацията на българската делегация, е останал с пострадалите привърженици, за да им окаже необходимото съдействие.



Липсата на съпричастност от страна на Олимпик (Марсилия) буди сериозно недоумение, особено предвид мащаба и тежестта на инцидентите, разиграли се на стадиона на френския гранд.

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